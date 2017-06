Световни диджеи на "уличен" фест в Пловдив Страхил Велчев - Kink е сред най-големите имена на световната електронна сцена.



Концертната програма на фестивала ще се състои на 23 и 24 юни в Панаирния град, Пловдив. Първата вечер феновете ще се срещнат с KiNK на живо. Българинът Страхил Велчев рядко концертира у нас, но програмата е постоянно запълнена с изяви по целия свят. С милиони слушания в YouTube и Soundcloud, той е избиран двукратно за най-добър live DJ в света (2015 и 2016 г.) от сп. Resident Advisor. Същата вечер на сцената ще излезе и един от най-актуалните loop station артисти - Tioneb от Франция, както и сънародникът ни с псевдоним Silver Ivanov.



24 юни е денят на Dub Pistols. Британската дъб реге група, която Бари Ашуорт събира в средата на 90-те, владее до съвършенство омагьосването на публиката по време на концерт. За това говорят не само награди като Best live band 2012, Breakspoll best live band 2013, BMA Best live act 2014, а и редовните им гостувания на международни фестивали от ранга на Glastonbury, Bestival, Glade, Beautiful Day и Rock Ness. Dub Pistols са сред предпочитаните композитори за музиката към някои от най-известните електронни игри - Tony Hawk, Tigwer Woods PGA Tour, NBA и FIFA. Част от програмата на заключителната вечер са още DJ GroovY, Спенс и RapNRoll Band, както и група "Остава".



Фестивалът е част от официалната програма на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019", а билетите се продават в мрежите на TicketLogic и Eventim. Един от малцината българи със световен отпечатък в съвременната клубна музика - KiNK, и британското дуо Dub Pistols ще щe бъдат част от музикалната програма на фeстивала STREET MASTERS, който предстои между 21 и 25 юни в Пловдив. Младежкият форум ще се проведе за пета поредна година и ще предложи международни надпревари в бийтбокса, хип-хоп танците в стиловете breakin` и all styles, в графитите и алтернативните спортове. Тази година събитието включва пет сцени и обогатена програма: освен широка платформа за улични изкуства, "Стрийт мастърс" ще се занимае и с иновациите в музиката, новите технологии и връщане към историята на музиката чрез серия дискусии, лексии, уъркшопи, филмова програма.