:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Сили на САЩ участват в атаката срещу Рака
Трагедията отново повдигна темата за екстрадицията в Афганистан
Нападателят е прострелян, районът е отцепен
Цацаров: Той не може да си позволи поведение, което унижава българските граждани
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 334,118,161
Активни 321
Страници 17,494
За един ден 1,302,066
СПОРТ

Голмайсторът на "Лудогорец": Бях недоволен от отношението към мен

Голмайсторът на "Лудогорец" и Първа лига Клаудиу Кешерю призна, че е имало момент, в който е бил недоволен от отношението към него. Румънецът има договор до юли 2018 г., но още не е решил дали ще остане в клуба.

"Имам договор, от клуба ми казаха, че искат да остана. Вероятно ще говорим по-конкретно през декември. Ако дойде оферта, ще говорим по-рано. Шефовете хвърлиха топката в моето поле, чакат отговор от мен. В един момент бях недоволен от някои неща, не искам да влизам в детайли. Изразих недоволството си, че не ме третират спрямо представянето ми. След това нещата се успокоиха", каза Кешерю пред румънската телевизия "Долче спорт". Нападателят вкара 22 гола в Първа лига и общо 30 във всички турнири за "Лудогорец" този сезон.
150
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД