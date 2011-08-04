Голмайсторът на "Лудогорец": Бях недоволен от отношението към мен Голмайсторът на "Лудогорец" и Първа лига Клаудиу Кешерю призна, че е имало момент, в който е бил недоволен от отношението към него. Румънецът има договор до юли 2018 г., но още не е решил дали ще остане в клуба.



"Имам договор, от клуба ми казаха, че искат да остана. Вероятно ще говорим по-конкретно през декември. Ако дойде оферта, ще говорим по-рано. Шефовете хвърлиха топката в моето поле, чакат отговор от мен. В един момент бях недоволен от някои неща, не искам да влизам в детайли. Изразих недоволството си, че не ме третират спрямо представянето ми. След това нещата се успокоиха", каза Кешерю пред румънската телевизия "Долче спорт". Нападателят вкара 22 гола в Първа лига и общо 30 във всички турнири за "Лудогорец" този сезон. 150