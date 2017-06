Dax 06 Юни 2017 23:22 За овцете - не.

Но ги чета от време навреме :-))))



Е ти ме удари у земята ! Не моем се свестим !



Приятелю, не само у нас го има това с броенето на овце за да заспиш, англичаните и американците също го имат - counting sheep to sleep. Сигурен съм, че и други народи имат този израз.

