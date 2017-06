Бегбеде идва с лекция и филм във Варна Фредерик Бегбеде



Събитията са част от проекта From Page to Stage, който предвижда триднeвен уъркшоп за писане за сцена и екран с лектори писателката Теодора Димова и режисьорите Явор Гърдев и Димитър Коцев-Шошо. Фредерик Бегбеде, лошото момче на съвременната френска литература, ще изнесе лекция за писането във Варна на 30 юни. В обновения Юнашки салон гостуващият писател ще говори пред публиката за своя опит както в литературата, така и в житейските перипетии. На 1 юли от 18.30 ч. авторът на бестселърите "99 франка" и "Любовта трае три години", които също имат успешни екранизации, ще представи творчеството си в книжарница "Сиела" в морската столица. Във връзка с предстоящото гостуване на "романтичния егоист" във Варна тазгодишното издание на фестивала на моноспектаклите "София Моно" включва в програмата си филма "Идеалът". Това е вторият режисьорски проект на екстравагантния парижки бохем. "Идеалът" предизвиква полярни мнения. Цинични руски олигарси, водеща компания за козметика и един гигантски медиен скандал се завихрят в лентата, спрягана като "шокираща" и "абсолютно непредвидима". Филмът е екранизация на романа на Бегбеде "Помощ, простете" и ще бъде излъчен в столицата в рамките на "София Моно" на 8 юни в парка на Военната академия.