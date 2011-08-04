СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Дунав" 1:0 "ЦСКА-София" (Аясс 70)



"Левски" 2:2 "Черно море" (Краев 74, Прохазка 81; Костадинов 40, Касабов 77)



"Лудогорец" 1:2 "Локомотив" (Пд) (Цвятков 87; Камбуров 32-д, Мартинович 69)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 25 8 3 87:28 83 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 19 10 7 51:21 67 3. "ЛЕВСКИ" 18 9 9 50:31 63 4. "ДУНАВ" 15 10 11 46:44 55 5. "ЛОКО" (ПД) 14 10 12 50:52 52 5. "ЧЕРНО МОРЕ 13 8 15 39:45 47

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

17 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");

10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Божидар Краев ("Левски");

9 гола - Ивайло Димитров ("Славия");

8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка ("Левски");

7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Дино Мартинович ("Локо", Пд);

6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");

5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



Плейоф

за място в Първа лига - днес, 20 ч.: "Нефтохимик" - "Витоша" (Бистрица) (съдия Ст. Тодоров, на ст. "Трейс Арена", Стара Загора) (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, ХХХVI КРЪГПърва шестица(Аясс 70)(Краев 74, Прохазка 81; Костадинов 40, Касабов 77)(Цвятков 87; Камбуров 32-д, Мартинович 69)КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 99