СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Дунав"
|1:0
|"ЦСКА-София"
|"Левски"
|2:2
|"Черно море"
|"Лудогорец"
|1:2
|"Локомотив" (Пд)
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|25
|8
|3
|87:28
|83
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|19
|10
|7
|51:21
|67
|3. "ЛЕВСКИ"
|18
|9
|9
|50:31
|63
|4. "ДУНАВ"
|15
|10
|11
|46:44
|55
|5. "ЛОКО" (ПД)
|14
|10
|12
|50:52
|52
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|8
|15
|39:45
|47
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
17 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Божидар Краев ("Левски");
9 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка ("Левски");
7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Дино Мартинович ("Локо", Пд);
6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").
Плейоф
за място в Първа лига - днес, 20 ч.: "Нефтохимик" - "Витоша" (Бистрица) (съдия Ст. Тодоров, на ст. "Трейс Арена", Стара Загора) (по "Диема спорт").