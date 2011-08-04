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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХVI КРЪГ

Първа шестица

"Дунав"1:0"ЦСКА-София"
(Аясс 70)

"Левски"2:2"Черно море"
(Краев 74, Прохазка 81; Костадинов 40, Касабов 77)

"Лудогорец"1:2"Локомотив" (Пд)
(Цвятков 87; Камбуров 32-д, Мартинович 69)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"258387:2883
2. "ЦСКА-СОФИЯ"1910751:2167
3. "ЛЕВСКИ"189950:3163
4. "ДУНАВ"15101146:4455
5. "ЛОКО" (ПД)14101250:5252
5. "ЧЕРНО МОРЕ1381539:4547

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
17 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Божидар Краев ("Левски");
9 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Роман Прохазка ("Левски");
7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Дино Мартинович ("Локо", Пд);
6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").

Плейоф
за място в Първа лига - днес, 20 ч.: "Нефтохимик" - "Витоша" (Бистрица) (съдия Ст. Тодоров, на ст. "Трейс Арена", Стара Загора) (по "Диема спорт").
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