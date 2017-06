Експерти прогнозират поне още три години ръст на цените на жилищата Апартаментите в южните части на София стигали 3000 евро за квадратен метър Мила Кисьова Снимка: ЮЛИЯН САВЧЕВ Цените на качествените имоти като тези в центъра на София и в райони с добър транспорт ще растат, сочат прогнозите на брокерите.



В София цените на имотите се опитват да догонят нивата отпреди кризата. В момента средната пазарна цена е 915 евро на квадратен метър, но се сключват и сделки на 1500 и над 2000 евро, посочи Полина Стойкова от "Бългериън пропъртис". Броят на сделките с недвижими имоти обаче все още е далеч от предкризисната активност. Така например през 2016 г. в столицата са продадени около 25 000 имота, докато през 2007 г. са били над 40 000. "Бумът тогава бе предизвикан от доста спекулативни сделки, направени и от чужденци, които очакваха, че влизането на България в ЕС ще изстреля нагоре цените на имотите", коментира Мартин Янев от "Смарт Брокърс". Според Страхил Иванов от "Явлена" сега ситуацията е по-различна и е далеч от имотен балон. "От началото на тази година се наблюдава охлаждане на пазара, като за първите три месеца се отчита 13% спад на сделките спрямо миналата година. Това е добър знак, че пазарът се нормализира", коментира Иванов.



Цените на имотите вървят нагоре, макар и по-бавно от миналата година, като скоро не се очаква сериозен спад, прогнозира вчера пред Bulgaria ON AIR и Калоян Богданов, маркетинг мениджър на агенцията за имоти "Адрес". Той посочи, че особено високи са цените в южните столични квартали, където цените стигали 1500-3000 евро за квадратен метър.



Интересна тенденция е увеличаването на покупките на жилища с цел отдаване под наем, включително и от чужденци. Само преди две години делът на тези сделки е бил под 10%, а вече достига 30 на сто. Интересът към тази форма на инвестиция е породен от нарастващия поток чуждестранни туристи у нас в резултат на увеличените полети на нискотарифните авиокомпании до България и на все по-популярните сайтове за споделени пътувания.



Докато при жилищното строителство се наблюдава охлаждане, пазарът на офис площи и на индустриални терени продължава да расте с висок темп. За първото тримесечие на тази година разрешителните за строеж на офис площи са със 108% повече, а на индустриални - с 27%. "Офис площите у нас са на 1.6 млн. квадратни метра, като 340 000 кв. м са в строеж и половината вече са с договори за наематели", посочи Пламен Бачев от "Фортън". Офиси се търсят основно от компании от информационните технологии, аутсорсинга и фармацевтичната индустрия. В София се оформят няколко нови бизнес зони - на бул. "Цариградско шосе", на ул. "Тодор Каблешков", между болница "Токуда" и "Парадайз център", както и до летището. Интересът към индустриални площи е предимно от компании в сферата на автомобилното производство. "За инвеститорите решаващ фактор вече не е цената на индустриалните парцели, а наличието на работна ръка за даденото производство", подчерта Пламен Бачев.



Именно с липсата на работна ръка се обяснява и изоставането на имотните пазари във Варна и Бургас, които преди растяха редом със София и Пловдив. "Това е притеснително, защото причината е, че големите инвестиционни проекти в София и Пловдив "изсмукват" работната ръка от черноморските и другите по-големи градове в страната", заяви Антон Андонов от ЕРА България.



Съвети



Главният архитект на София Здравко Здравков призова предприемачите и инвеститорите да насочат погледите си към зоните, които са с добър градски транспорт, вместо да изграждат комплекси в покрайнините на София. За пример той даде кварталите "Дружба 2" и "Овча купел", където заради метрото и строящия се трети метролъч има голям интерес за строителство на жилища. "Времето на градовете спални отмина отдавна, на мода са компактните градове със смесени функции и къси връзки за придвижване. Това е устойчива инвестиция и такива имоти ще може да бъдат препродадени след 10 години", посочи Здравков. Френски експерти по градоустройство, посетили Столичната община тези дни, смятат, че градът предоставя перфектна възможност за разрастване на север. Експерти прогнозират поне още три години ръст на цените на жилищата Апартаментите в южните части на София стигали 3000 евро за квадратен метър Мила Кисьова



