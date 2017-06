Арт лупа

Гвардейският представителен духов оркестър







изнесе снощи концерт пред Народния театър "Иван Вазов" в София. Поводът беше Празникът на военните духови оркестри. Програмата на концерта включваше изпълнения на произведения от Ленард Бърнстейн, Франц Шуберт, Христо Тонев, Александър Райчев, Жул Леви, Тончо Русев и Дико Илиев. За жителите и гостите на столицата Орлин Горанов изпълни песните "Да започнем от начало" и Singin' in the Rain. В концерта взе участие и младата изпълнителка на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили Емилия Валенти.







Известният албум от 1995 г. на Аланис Морисет Jagged Little Pill







от следващата година ще се превърне в мюзикъл. Той ще разказва историята на съвременно семейство от няколко поколения и сложните отношения между неговите членове. Сред другите засегнати теми на представлението ще бъдат и въпросите за половата идентичност и расата, съобщиха продуцентите. Очаква се мюзикълът да направи премиерата си през май 2018 г. в American Repertory Theater към Харвардския университет. Режисьор ще бъде Даян Паулус, творческият директор на театъра, която е личността зад римейка на бродуейската класика "Коса". Сценарият е на Диабло Коуди, който е автор на хитовия филм от 2007 г. "Джуно".



Самата Морисет похвали химията, която има с Паулус и Коуди, наричайки проекта "моята сбъднала се музикално-театрална мечта".