Лондон заплаши да напусне преговорите за Брекзит, ако не постигне добра сделка

wreckage 31 Май 2017 01:25 Гледам днес давате 6 пункта?!

А утре дават, че торитата губят мнозинството си.

YouGov poll nine days before election predicts hung parliamentНатисни тук



C'mon Jezza, get in there GET IN FUCKING THERE! А утре дават, че торитата губят мнозинството си.Натисни тукC'mon Jezza, get in there GET IN FUCKING THERE!