Спорът се свежда до това как голямата партия да спечели изборите

ПлесNick 29 Май 2017 23:00 Та референдумът за пълна мажоритарност не е нищо друго освен референдум за еднопартийно пазарно стопанство, еднопартийно правосъдие, еднопартийни медии и дори еднопартиен неправителствен сектор. Все едно дали въпросът е зададен, или е допуснат по изписване на бюлетина по непредпазливост.





Точно обратното - референдумът, и по-точно 2.5-те млн. граждани, които с ДА отговориха на първия "Славчов" въпрос е ПРОТИВ еднопартийния парламент, който от 26 години насам ПАРТИЯТА на съвкупността от В.П.П.-тата, САМА си рекрутира и парашутира вътре в т.нар. Парламент 240 свои аватара=марионетки! Тези 240 аватара, слуги на В.П.П.-тата и на господарите на В.П.П..тата трябва да престанем да ги наричаме "народни представители", както Конституцията ги нарича в Чл. 63 и Чл.67, защото е ЛЪЖА, че те освен че "представляват своите избиратели", били "представлявали и ЦЕЛИЯ народ", както гръмко се твърди в Чл. 67-ми ! Представители са на В.П.П.-тата! На никой друг! Затова трябва да ги наричаме просто Ч.Н.С. = членове на НС, както англичаните и като европейците (Member of Parlaiament, Member of European Parliament)! От 26 години насам не ние, гражданите над 18 ги избираме (както Чл. 42 на Конституцията предписва!), а В.П.П.-тата! В..П.П. това са ВЪРХУШКИТЕ на политическите партии, ПП, като всяка върхушка е кликата, обръчът, от партийния лидер, заместника Му/Й, и един-два файтона най.приближени до първите двама апаратчици от висшия ешелон на отделната ПП! Тазе ПАРТИЯТА на В.П.П.-тата веднъж на4 години (напоследък и по-често) си подбира 240 аватарчета свои и си инсталира в НС, а ние само се разхождаме до избирателните урни, и дращим връз квадратчетата и връз кръгчетата, които дращения после СИКаджиите, дето скалъпват изборния протокол, въобще НЕ вземат предвид! А СИКаджиите също са хора на В.П.П.-тата! ПАРТИЯТА на В.П.П.-тата от четвърт век насам си инсталира ЕДНОпартиен Парламент от 240 свои аватара, и те вътре в НС така извършват функциите, описани в Чл. 84.ти на Конституцията, че резултатите (под формата на закони, под формата на държавен бюджет, под формата на Министър-председател и министрите му, под формата на членове на ВСС) да са ВСЕ в угода на ПАРТИЯТА на В.П.П.-тата, и на техните задкулисни ГОСПОДАРИ = хората с МНОГОТО пари, все от НАС (=населението, тук, в територията на България, УСЕДНАЛО, и НАП-у подвластно) ОТКРАДНАТИ! Едните от господарите са резиденти, като нас, населението, другите, по-ГОЛЕМИТЕ господари, са нон-резиденти, т.е. задграница са! Съвкупността от В.П.П.-тата замести БКП-то някогашно! И НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНИ, само дето с 2 млн. ПО-МАЛКО станахме и заехме всички възможни ПОСЛЕДНИ места във всякакви класации на отделните държави! НИЩО не е по-добро!



И няма да стане по-добро, докато хората надават ухо на такива като Д. Димитров, дето е написал горното манипулативно писание, като Мишо Константинов, като социолога Чавдар Найденов, дето тонове хартия изписаха и десетки часове по телевизорите изприказваха, за да лъжат и мажат ПРОТИВ М2 системата, против ПРЕДСРОЧНОТО изритване на нефелните "народни представители", базирано върху отчитане ПРЯКО и ПЕРИОДИЧНО пред избирателите им!



Единственото, което остава на 2.5-те милиона, които са ДА отговориха на 1-я "Славчов" въпрос, е да си спретнем ПАРТИЯ, ама без Славчо и неговите хора, а сами и да вкараме в НС 160 депутата, които предварително ще заявят, че влизат в НС с една единствена цел - да прокарат НЕЗАБАВНО 3-ти ЗИДА, за промени в Избирателния кодекс, в Закона за политическите партии и в Закона за референдумите! И да се саморазпуснат!

