Amazon Go може да се появи в Европа В този магазин няма касиери



Миналата година гигантът в електронната търговия представи своята концепция за магазини, която се реализира в САЩ. Става дума за Amazon Go, нов модел на магазин, в който се продават всякакви стоки и в който няма каси за плащане. Достъпът до магазина е с приложение в смартфона, а всяка стока, взета от рафта, се отбелязва автоматично в телефона. При напускане на магазина просто се осъществява трансакция и парите се взимат от кредитната ви карта.



Информацията сега е, че Amazon смята да пренесе реализирането на тази идея в Европа. Твърди се, че Amazon са преценили, че Великобритания, както и "някои страни от Европейския съюз" са перфектни за реализирането на верига Amazon Go в близко бъдеще.



Предполага се, че Amazon са подали заявления до регулаторните органи във Великобритания и Европейския съюз, с които се иска разрешение за откриване на Amazon Go магазини. Разбира се, пътят от заявлението до реализацията на подобни магазини е дълъг и труден.



Плановете на Amazon за отваряне на магазини, в които няма да се чака на опашка за таксуване, изглежда, че ще включат и Европа.Миналата година гигантът в електронната търговия представи своята концепция за магазини, която се реализира в САЩ. Става дума за Amazon Go, нов модел на магазин, в който се продават всякакви стоки и в който няма каси за плащане. Достъпът до магазина е с приложение в смартфона, а всяка стока, взета от рафта, се отбелязва автоматично в телефона. При напускане на магазина просто се осъществява трансакция и парите се взимат от кредитната ви карта.Информацията сега е, че Amazon смята да пренесе реализирането на тази идея в Европа. Твърди се, че Amazon са преценили, че Великобритания, както и "някои страни от Европейския съюз" са перфектни за реализирането на верига Amazon Go в близко бъдеще.Предполага се, че Amazon са подали заявления до регулаторните органи във Великобритания и Европейския съюз, с които се иска разрешение за откриване на Amazon Go магазини. Разбира се, пътят от заявлението до реализацията на подобни магазини е дълъг и труден. 168