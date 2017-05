Шведска сатира спечели "Златната палма" София Копола и Никол Кидман с награди Анита Димитрова снимка: епа/бгнес Рубен Остлунд куфее след удостояването със "Златна палма" под одобрителните погледи на част от журито.



Изборът на журито с председател Педро Алмодовар бе донякъде изненадващ на фона на изключителни филми в състезателната програма като "Хепиенд" на Михаел Ханеке и "Без любов" на Андрей Звягинцев. Все пак руснакът получи наградата на журито.



София Копола пък беше удостоена с отличието за най-добър режисьор за филма "Измамените" - римейк на едноименната творба на Дон Сигел от 1971 г. "Благодаря на баща ми, че сподели с мен любовта си към киното", каза дъщерята на Франсис Форд Копола, получавайки наградата.



"Гран при" на кинофестивала отиде при френския филм "120 удара в минута" на Робен Кампийо - емоционално изследване на последствията от сериозна травма, която продължава да не е заглъхнала във френското общество - първите масови прояви на болестта СПИН.



Като слабо и схематично се отчита изпълнението на Даян Крюгер, която получи награда за най-добра актриса в "Изневиделица". Хоакин Финикс бе избран за най-добър актьор в "Никога не си бил действително тук".



Никол Кидман получи Специалната награда на 70-ия кинофестивал в Кан за ролите й в два филма - "Измамените" на София Копола и "Убийството на свещен елен" на Йоргос Лантимос. Тя участва на Лазурния бряг всъщност с цели три роли - последната в сериала на Джейн Кемпиън Top of the Lake: China Girl, прожектиран извън конкурсната програма. Самата Кемпиън се оплака в Кан, че и до днес остава единствената жена в историята на фестивала, отличена със "Златната палма" (за "Пианото", 1993 г.).



"Палмата" за късометражен филм бе присъдена на 15-минутния китайски филм "Нежна нощ" на режисьора Цю Ян.



Българският представител в състезанието - първи в конкурсните програми от 1988 г. - "Посоки" на Стефан Командарев, не успя да се пребори за приз в "Особен поглед". От екипа на филма обаче се похвалиха, че филмът е бил приет топло и получил добри отзиви на прожекцията в Кан, където е бил представен лично от директора и главен програматор на фестивала Тиери Фремо.







