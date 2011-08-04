:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Прокуратурата разследва схема за подкупи
ЕС трябва да си потърси нови партньори, заяви вицеканцлерът Габриел
Европейската футболна централа счита този клуб за чисто нов и го отстранява за общо три сезона
Инициативата настоява в дневния ред на Съвета да се вкарат проблемите на съдебната система
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 332,919,024
Активни 303
Страници 16,468
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХIII КРЪГ

Първа шестица
"ЦСКА-София"3:0"Левски"
(Симао 1, 82, Кулма 67)

"Локо" (Пд)3:4"Дунав"
(Мартинович 44, 90, Камбуров 54-д; Юл. Ненов 22, Аясс 51, Будинов 59-д, Бр. Костадинов 83)

"Черно море"1:3"Лудогорец"
(Кузма 4; Пластун 16, Григоров 32, Кр. Димитров 45)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"258286:2683
2. "ЦСКА-СОФИЯ"1910651:2067
3. "ЛЕВСКИ"188948:2962
4. "ДУНАВ"14101145:4452
5. "ЛОКО" (ПД)13101248:5149
5. "ЧЕРНО МОРЕ1371537:4346

В последния кръг - 31 май (сряда), 20 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"), "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"), "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема").

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
16 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");
8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО);
7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Дино Мартинович, Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").

128
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД