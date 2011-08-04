СТАТИСТИКА



Първа шестица

"ЦСКА-София" 3:0 "Левски" (Симао 1, 82, Кулма 67)



"Локо" (Пд) 3:4 "Дунав" (Мартинович 44, 90, Камбуров 54-д; Юл. Ненов 22, Аясс 51, Будинов 59-д, Бр. Костадинов 83)



"Черно море" 1:3 "Лудогорец" (Кузма 4; Пластун 16, Григоров 32, Кр. Димитров 45)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 25 8 2 86:26 83 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 19 10 6 51:20 67 3. "ЛЕВСКИ" 18 8 9 48:29 62 4. "ДУНАВ" 14 10 11 45:44 52 5. "ЛОКО" (ПД) 13 10 12 48:51 49 5. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 15 37:43 46

В последния кръг - 31 май (сряда), 20 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"), "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"), "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема").



ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

16 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");

10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");

9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");

8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО);

7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Дино Мартинович, Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");

5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



ПЪРВА ЛИГА, ХХХIII КРЪГПърва шестица(Симао 1, 82, Кулма 67)(Мартинович 44, 90, Камбуров 54-д; Юл. Ненов 22, Аясс 51, Будинов 59-д, Бр. Костадинов 83)(Кузма 4; Пластун 16, Григоров 32, Кр. Димитров 45)КЛАСИРАНЕ 128