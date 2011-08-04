СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"ЦСКА-София"
|3:0
|"Левски"
|"Локо" (Пд)
|3:4
|"Дунав"
|"Черно море"
|1:3
|"Лудогорец"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|25
|8
|2
|86:26
|83
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|19
|10
|6
|51:20
|67
|3. "ЛЕВСКИ"
|18
|8
|9
|48:29
|62
|4. "ДУНАВ"
|14
|10
|11
|45:44
|52
|5. "ЛОКО" (ПД)
|13
|10
|12
|48:51
|49
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|7
|15
|37:43
|46
В последния кръг - 31 май (сряда), 20 ч.: "Дунав" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"), "Левски" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"), "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема").
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
16 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");
8 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО);
7 гола - Бранимир Костадинов ("Дунав"), Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Фернандо Каранга и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Дино Мартинович, Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").