Футболна седмица

Събота



Диема спорт



17.30 "Несебър" - "Етър"



20.00 Плейоф за 7-о място: "Верея" - "Ботев" (Пд)



Диема спорт 2



19.30 Купа на ФА, финал: "Арсенал" - "Челси"



Евроспорт 2



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Иран



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Япония - Италия



22.00 Мейджър лийг сокър: "Сиатъл Саундърс" - "Портланд Тимбърс"



РИНГ.БГ



19.00 "Болоня" - "Ювентус"



bTV Action



22.15 Купа на краля на Испания, финал: "Барселона" - "Алавес"



Sport+



22.00 "Сао Пауло" - "Палмейрас"



01.00 "Вашку да Гама" - "Флуминензе"







Неделя



Диема спорт 2



18.30 "ЦСКА-София" - "Левски"



21.00 "Черно море" - "Лудогорец"



Диема спорт



17.00 Плейоф за влизане в Лига 1: "Блекпул" - "Екзитър"



21.00 "Локомотив" (Пд) - "Дунав"



РИНГ.БГ



16.00 "Каляри" - "Милан"



19.00 "Рома" - "Дженоа"



21.45 "Кротоне" - "Лацио"



Евроспорт



09.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Нова Зеландия



Евроспорт 2



23.55 Мейджър лийг сокър: "Атланта Юнайтед" - "Ню Йорк Ред Булс"















Понеделник



Диема спорт



17.00 Плейоф за влизане във Висшата лига: "Хъдърсфийлд" - "Рединг"



20.00 Плейоф за 11-о място: "Славия" - "Нефтохимик Бургас"



Диема спорт 2



17.30 Плейоф за 13-о място: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"



Sport+



01.00 "Ботафого" - "Баия"



Евроспорт 2



21.30 Плейоф за място в Първа Бундеслига, реванш: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Волфсбург"







Вторник



Диема спорт 2



20.00 Плейоф за 7-о място: "Ботев" (Пд) - "Верея"



Евроспорт 2



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал







Сряда



Евроспорт 2



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал



Диема



20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)



Диема спорт



20.00 "Дунав" - "ЦСКА-София"



Диема спорт 2



20.00 "Левски" - "Черно море"







Четвъртък



Евроспорт 2



10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал



Евроспорт



21.45 Шампионска лига (жени), финал: "Лион" - "Пари Сен Жермен"







Петък



Диема спорт



20.00 Плейоф за място в Първа лига