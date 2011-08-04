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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Групата изрази готовност да засили санкциите срещу Русия
Той обвини в политиканстване и хленчене човека, който иска проверката му заради „ЦУМ-гейт”
Причината е руски самолети, прелетели в "зона на интерес" на Великобритания
Тя нямала обаче нищо против руският президент да дойде в България за 140-тата годишнина от Освобождението
Премиерът иска безкомпромисни мерки за катастрофите и лошите храни
Потребител е етажната собственост и само тя може да се откаже изцяло от парното, постановяват върховните съдии
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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

17.30 "Несебър" - "Етър"

20.00 Плейоф за 7-о място: "Верея" - "Ботев" (Пд)

Диема спорт 2

19.30 Купа на ФА, финал: "Арсенал" - "Челси"

Евроспорт 2

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Иран

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Япония - Италия

22.00 Мейджър лийг сокър: "Сиатъл Саундърс" - "Портланд Тимбърс"

РИНГ.БГ

19.00 "Болоня" - "Ювентус"

bTV Action

22.15 Купа на краля на Испания, финал: "Барселона" - "Алавес"

Sport+

22.00 "Сао Пауло" - "Палмейрас"

01.00 "Вашку да Гама" - "Флуминензе"



Неделя

Диема спорт 2

18.30 "ЦСКА-София" - "Левски"

21.00 "Черно море" - "Лудогорец"

Диема спорт

17.00 Плейоф за влизане в Лига 1: "Блекпул" - "Екзитър"

21.00 "Локомотив" (Пд) - "Дунав"

РИНГ.БГ

16.00 "Каляри" - "Милан"

19.00 "Рома" - "Дженоа"

21.45 "Кротоне" - "Лацио"

Евроспорт

09.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Нова Зеландия

Евроспорт 2

23.55 Мейджър лийг сокър: "Атланта Юнайтед" - "Ню Йорк Ред Булс"







Понеделник

Диема спорт

17.00 Плейоф за влизане във Висшата лига: "Хъдърсфийлд" - "Рединг"

20.00 Плейоф за 11-о място: "Славия" - "Нефтохимик Бургас"

Диема спорт 2

17.30 Плейоф за 13-о място: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"

Sport+

01.00 "Ботафого" - "Баия"

Евроспорт 2

21.30 Плейоф за място в Първа Бундеслига, реванш: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Волфсбург"



Вторник

Диема спорт 2

20.00 Плейоф за 7-о място: "Ботев" (Пд) - "Верея"

Евроспорт 2

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал



Сряда

Евроспорт 2

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал

Диема

20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)

Диема спорт

20.00 "Дунав" - "ЦСКА-София"

Диема спорт 2

20.00 "Левски" - "Черно море"



Четвъртък

Евроспорт 2

10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал

Евроспорт

21.45 Шампионска лига (жени), финал: "Лион" - "Пари Сен Жермен"



Петък

Диема спорт

20.00 Плейоф за място в Първа лига
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