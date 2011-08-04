Футболна седмица

Събота
Диема спорт
17.30 "Несебър" - "Етър"
20.00 Плейоф за 7-о място: "Верея" - "Ботев" (Пд)
Диема спорт 2
19.30 Купа на ФА, финал: "Арсенал" - "Челси"
Евроспорт 2
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Иран
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Япония - Италия
22.00 Мейджър лийг сокър: "Сиатъл Саундърс" - "Портланд Тимбърс"
РИНГ.БГ
19.00 "Болоня" - "Ювентус"
bTV Action
22.15 Купа на краля на Испания, финал: "Барселона" - "Алавес"
Sport+
22.00 "Сао Пауло" - "Палмейрас"
01.00 "Вашку да Гама" - "Флуминензе"
Неделя
Диема спорт 2
18.30 "ЦСКА-София" - "Левски"
21.00 "Черно море" - "Лудогорец"
Диема спорт
17.00 Плейоф за влизане в Лига 1: "Блекпул" - "Екзитър"
21.00 "Локомотив" (Пд) - "Дунав"
РИНГ.БГ
16.00 "Каляри" - "Милан"
19.00 "Рома" - "Дженоа"
21.45 "Кротоне" - "Лацио"
Евроспорт
09.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Нова Зеландия
Евроспорт 2
23.55 Мейджър лийг сокър: "Атланта Юнайтед" - "Ню Йорк Ред Булс"
Понеделник
Диема спорт
17.00 Плейоф за влизане във Висшата лига: "Хъдърсфийлд" - "Рединг"
20.00 Плейоф за 11-о място: "Славия" - "Нефтохимик Бургас"
Диема спорт 2
17.30 Плейоф за 13-о място: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"
Sport+
01.00 "Ботафого" - "Баия"
Евроспорт 2
21.30 Плейоф за място в Първа Бундеслига, реванш: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Волфсбург"
Вторник
Диема спорт 2
20.00 Плейоф за 7-о място: "Ботев" (Пд) - "Верея"
Евроспорт 2
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал
Сряда
Евроспорт 2
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал
Диема
20.00 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)
Диема спорт
20.00 "Дунав" - "ЦСКА-София"
Диема спорт 2
20.00 "Левски" - "Черно море"
Четвъртък
Евроспорт 2
10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): 1/8-финал
Евроспорт
21.45 Шампионска лига (жени), финал: "Лион" - "Пари Сен Жермен"
Петък
Диема спорт
20.00 Плейоф за място в Първа лига
|