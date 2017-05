Кино



В София

Синема сити Парадайз

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D 4DX: 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, 3D: 11:00 (днес и утре), 11:30 (днес и утре), 12:20 (днес и утре), 13:10, 14:10, 15:00, 15:50, 16:50, 17:40, 18:30, 19:30, 20:20, 21:10, 22:10, 23:00, Пазители на Галактиката 2, 13:40, 16:20, 19:10, 21:50, Бързи и яростни 8, 15:30, 20:30, Спасители на плажа, 14:50, 18:40, 21:40, Рок Док, 11:30 (днес и утре), Крал Артур: Легенда за меча, 12:00 (днес и утре), 14:30, 17:00, 18:20, 19:40, 21:00, 22:10, Пришълецът: Завет, 13:20, 14:50, 15:50, 17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:50, 21:30, 22:20, Красавицата и Звяра, 12:10 (днес и утре), Смърфовете: Забравеното селце, 11:20 (днес и утре), 13:30, Бебе бос, 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, The Circle Кръгът, 18:10, Бензин, 12:00 (днес и утре), 13:00, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:10, 20:10, 21:30, 22:30, Щъркелчето Ричард, 3D: 12:50 (днес и утре), 14:40, 16:30, 2D: 11:50 (днес и утре), 13:50, 15:40, 17:30, Как да бъдеш латино любовник, 19:20, 21:40





Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 13:30, 16:20, 19:10, 21:50, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:20 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 13:20, 14:00, 15:20, 16:00, 16:40, 18:00, 18:40, 19:20, 20:40, 21:20, 22:00, Бързи и яростни 8, 20:30, Спасители на плажа, четвъртък 16:20, 18:50, 21:15, Рок Дог, 11:30 (днес и утре), Крал Артур: Легенда за меча, 13:10, 15:40, 17:00, 18:20, 19:30, 21:00, 22:10, Пришълецът: Завет, 13:40, 14:50, 16:10, 17:20, 18:40, 19:50, 21:10, 22:20, Красавицата и Звяра 2D дублиран, 12:00 (днес и утре), Смърфовете: Забравеното селце 2D, 11:40 (днес и утре), 16:30, Бебе бос 2D: 12:10 (днес и утре), 14:20, 18:30, The Circle Кръгът, 21:40, Бензин, 12:10 (днес и утре), 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Щъркелчето Ричард 3D: 11:00 (днес и утре), 12:50, 14:45, 2D: 11:50 (днес и утре), 13:40, 15:30, 17:20, Как да бъдеш латино любовник, 19:10



IMAX

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Бебе бос, 11:15, 13:40, 16:10, Бензин, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:45, 13:15, 14:30, 16:00, 17:15, 18:45, 20:00, 21:30, 22:45, Крал Артур: Легенда за меча, 13:00, 15:40, 18:30, 21:10, Пазители на галактиката 2, 16:15, 19:00, Пришълецът: Завет, 11:30, 14:10, 16:50, 18:15, 19:30, 20:50, 22:10, Смърфовете: Забравеното селце, 12:00, 14:00



Арена The Mall

Бебе бос, 11:40, 13:50, 16:10, Бензин, 12:00, 13:00, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:45, 12:40, 13:40, 14:30, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 22:45, Крал Артур: Легенда за меча, 14:00, 16:45, 18:15, 19:30, 20:50, 22:15, Пазители на галактиката 2, 15:40, 18:30, 21:15, Пришълецът: Завет , 13:20, 16:00, 17:10, 18:45, 19:45, 21:20, 22:20, Смелата Ваяна, 14:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:20, 13:30, Спасители на плажа, четвъртък 16:00, Щъркелчето Ричард, 11:10, 13:10, 15:10,



Арена Запад

Бебе бос, 12:15 (днес и утре), 14:30, 16:45, Бензин, 11:50, 13:10, 14:15, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20, 22:40, Бързи и яростни 8, 20:45, Ела, изпей!, 16:00, Как да бъдеш латино любовник, 19:50, 22:20, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:10, 11:45, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30,15:15, 15:50, 16:30, 17:15, 18:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:20, 22:00, 22:45, Колибата, 15:45, Крал Артур: Легенда за меча, 12:10, 14:50, 16:10, 17:40, 18:50, 19:30, 20:30, 21:30, 22:15, Красавицата и Звяра, дублиран, 13:00, Пазители на галактиката 2, 13:30 (днес и утре), 16:20, 19:10, 22:00, Пришълецът: Завет, 11:40, 13:00 (днес и утре), 14:20, 15:40, 17:00, 18:15, 19:00, 19:40, 20:50, 22:15, 21:45, Смелата Ваяна, 11:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:00 (днес и утре), 12:30 (днес и утре), 14:45, 17:00, Спасители на плажа, 20:45 в четвъртък, Тролчета, 14:00, Щъркелчето Ричард, 11:30 (днес и утре), 13:40 (днес и утре), 15:45, 17:40





Арена Младост

The Circle Кръгът, 22:15, Бебе бос, 11:00 (днес и утре), 13:10 (днес и утре), 15:15, 17:20, Бензин, 11:50, 12:50 (днес и утре), 14:20, 15:20, 16:40, 17:45, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Бързи и яростни 8, 17:30, 20:40, Ела, изпей!, 11:30, Как да бъдеш латино любовник, 18:45, 21:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 11:20 (днес и утре), 12:30, 14:00, 15:15, 16:45, 18:00, 19:30, 20:45, 22:10, Колибата, 16:50, 19:30, Крал Артур: Легенда за меча, 12:15, 13:20, 14:50, 16:00, 17:40, 18:45, 19:20, 20:15, 21:30, 22:00, 22:50, Красавицата и Звяра, дублиран, 14:10, Пазители на галактиката 2, 16:10, 19:00, 21:45, Пришълецът: Завет, 11:50 (днес и утре), 12:45 (днес и утре), 14:30, 15:45, 17:10, 18:20, 19:45, 21:00, 22:20, Смърфовете: Забравеното селце, 11:40 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 16:10, Спасители на плажа, само в четвъртък 20:30, Щъркелчето Ричард, 11:20 (днес и утре), 13:20 (днес и утре), 15:30



Дом на киното

днес: 10.30 С деца на кино: Балерина, 12.05 Смърфовете: Забравеното селце, 14.00 Лекция: Съвременна фотография, (част 2), 16.30 Европейско кино: Остатъчни образи, 18.15 Премиера: Поезия без край, 20.30 Човек и природа: Солта на земята, 22.30 С приятели на кино: Т2 Трейнспотинг, утре: 10.30 С деца на кино: Смърфовете: Забравеното селце, 12.15 Щъркелчето Ричард, 14.00 С приятели на кино: Перфектни непознати, 16.00 Премиера: Сладки сънища, 18.15 С приятели на кино: Лудетини, 20.30 Специално събитие: Бензин, с гости от екипа, понеделник: 14.30 Европейско кино: Изповедите, 16.30 Европейско кино: Аз, Даниел Блейк, 18.30 София Филм Фест за учащи: Хулиета, 21.00 CineMon: Маймуна, с английски субтитри, вторник: 14.00 Премиера: Сладки сънища, 16.30 Премиера: Поезия без край, 19.00 Специално събитие: Безбог, гости от екипа, 21.05 Екстремно кино: Посетители, сряда: 10:00 - 13:30 Музика в киното: Отворени репетиции с Нина Николина, Екатерина Ангелова и ансамбъл, 18.00 Специално събитие: Премиера на "Облаци" от Боян Манчев, 20.00 Театър в киното: Лъвкрафт, 21.20 С приятели на кино: Това е само краят на света, четвъртък: 11.00 С деца на кино: Балерина, 12.45 Щъркелчето Ричард, 14.30 Дългият път на Север, 16.15 Човек и природа: Императорът, 18.00 Специално събитие: Подслон, с гости от екипа, 20.00 С приятели на кино: Младост, 22.00 С приятели на кино: Източни пиеси



Филмотечно кино Одеон

днес: 12.30 Бензин, 14.30 Перфектни непознати, 16.30 Master of Art: Изобразително изкуство: Аз, Клод Моне, 18.00 Сладки сънища, 20.30 Поезия без край, утре: 12.30 Перфектни непознати, 14.15 Бензин, 16.15 Master of Art: Изобразително изкуство: Йеронимус Бош, 18.00 Поезия без край, 20.15 Сладки сънища, понеделник: 12.15 Емилия Радева: Неспокоен дом, 14.00 Бензин, 16.00 Сладки сънища, 18.30 Късометражна премиера: Правила, 19.00 Документална премиера: От Кремона до Кремона, 20.30 Master of Art: Аз, Клод Моне, вторник: 12.30 Емилия Радева: Иконостасът, 14.15 Перфектни непознати, 16.00 Поезия без край, 18.30 Емилия Радева: Матриархат, 21.00 Master of Art: Изобразително изкуство: Йеронимус Бош, сряда: 12.30 Емилия Радева: Снаха, 14.45 Сладки сънища, 17.15 Доку-ментално: Милан Огнянов: Духлата, 20.45 Бензин, четвъртък: 12.00 Емилия Радева: Талисман, 13.30 Бензин, 15.30 Поезия без край, 18.00 Специална прожекция: Човекът в сянка, 20.00 Късометражна премиера: Правила, 20.30 Перфектни непознати





В Пловдив

Синема сити

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 3D 4DX: 11:30 (днес и утре), 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, 3D: 11:00 (днес и утре), 12:00, 13:30, 14:40, 16:10, 17:20, 18:50, 20:00, 21:30, 22:40, Пазители на Галактиката 2,13:40, 16:30, 19:10, 21:50, Бързи и яростни 8, 18:10, 20:50, Спасители на плажа, четвъртък 14:50, 18:50, 21:10, Рок Дог, 11:20 (днес и утре), Крал Артур: Легенда за меча, 11:50 (днес и утре), 14:20, 16:50, 19:20, 21:10, 22:00, Пришълецът: Завет, 13:20, 14:50, 15:50, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 22:15, Красавицата и Звяра 2D дублиран, 11:20 (днес и утре), Смърфовете: Забравеното селце 2D, 11:00 (днес и утре), 13:00, Бебе бос 2D: 11:40 (днес и утре), 14:00, 16:00, Бензин, 12:10 (днес и утре), 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 17:50, 19:00, 20:15, 21:20, 22:30, Щъркелчето Ричард 3D: 11:15 (днес и утре), 13:15, 15:10, 17:00, Как да бъдеш латино любовник, 18:50



Арена мол Марково тепе

Бебе бос, 2D: 13:10, 3D: 11:00, 11:45, 14:00, 16:10, Бензин, 12:45, 15:15, 17:50, 20:10, 22:30, Ела, изпей!, четвъртък 15:15, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 13:00, 15:50, 18:40, 21:30, Крал Артур: Легенда за меча, 13:30, 16:20, 19:00, 21:45, Пазители на галактиката 2, 18:15, 21:00, Пришълецът: Завет, 14:15, 16:50, 19:30, 22:15, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Angry Birds: Филмът, вторник 18:30, LEGO® Филмът: Батман, понеделник 18:30, Бебе бос, 17:40, Бебе бос, 11:15, 13:30, 15:45, 18:15, Бензин, 12:50, 15:20, 17:45, 20:10, 22:30, Ела, изпей!, 13:15, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 13:20, 16:00, 18:00, 18:45, 20:45, 21:40, Крал Артур: Легенда за меча, 12:30, 14:10, 15:10, 16:45, 19:30, 20:30, 22:00, Красавицата и Звяра, дублиран, четвъртък 14:00, Ледена епоха: Големият сблъсък 2D, 15:30 четвъртък, 18:30 утре, 18:40 неделя, Пазители на галактиката 2, 12:15, 15:30, 18:20, 21:15, Пришълецът: Завет, 14:20, 17:00, 19:45, 21:00, 22:20, Смърфовете: Забравеното селце, 11:30, 13:45, 16:15, Смърфовете: Забравеното селце, 18:30, Спасители на плажа, 15:30, Щъркели, 16:30





Арена мол

Бебе бос, 12:10, 14:15, 16:20, Бензин, 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, Бързи и яростни 8, 20:00, 22:40, Как да бъдеш латино любовник, 17:30, 18:30, 21:00, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 12:15, 15:10, 17:50, 20:40, днеси утре: 11:10, 13:45, 16:30, 19:15, 22:00, Крал Артур: Легенда за меча, 14:00, 16:50, 19:30, 22:15, Пазители на галактиката 2, 19:40, 22:30, Пришълецът: Завет, 13:15, 16:00, 18:50, 21:30, Смелата Ваяна, 15:40, Смърфовете: Забравеното селце, 11:20, 13:20, 15:20, Спасители на плажа, 19:45, Щъркелчето Ричард, 11:00, 13:00, 15:00, 17:10,



В Бургас

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 3D 13:20, 16:00, 18:45, 21:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:15 (днес и утре), 12:00 (днес и утре), 13:00, 13:50, 14:40, 15:30, 16:30, 17:20, 18:10, 19:10, 20:00, 20:50, 21:50, 22:40, Бързи и яростни 8, 21:10, Спасители на плажа, четвъртък, 13:10, 19:20, 21:40, Рок Дог, 11:20 (днес и утре), Крал Артур: Легенда за меча, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Пришълецът: Завет, 14:50, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 22:15, Красавицата и Звяра, 11:50 (днес и утре), Смърфовете: Забравеното селце, 11:00 (днес и утре), 13:00, Бебе бос 2D: 12:10 (днес и утре), 14:10, 16:20, Бензин, 12:00 (днес и утре), 13:10 (днес и утре), 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Щъркелчето Ричард 3D: 11:30 (днес и утре), 13:20, 15:10, 17:00, Как да бъдеш латино любовник, 18:50



В Русе

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 16:20, 19:00, 21:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:00 (днес и утре), 12:00 (днес и утре), 13:30, 14:40, 16:10, 17:20, 18:50, 20:00, 21:30, 22:40, Бързи и яростни 8, 14:20, 20:30, Спасители на плажа, четвъртък, 14:20, 18:00, 21:00, Рок Дог, 12:40 (днес и утре), Крал Артур: Легенда за меча 3D: 11:40 (днес и утре), 14:10, 16:50, 18:30, 19:20, 21:00, 21:50, Пришълецът: Завет, 12:00 (днес и утре), 14:30, 16:15, 17:00, 18:40, 19:40, 21:10, 22:10, Красавицата и Звяра , 11:00 (днес и утре), 13:40 (днес и утре), Смърфовете: Забравеното селце, 12:30 (днес и утре), 14:30, 16:40, Бебе Бос 2D: 11:50 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:10, Бензин, 13:10 (днес и утре), 15:30, 17:50, 20:15, 21:20, 22:30, Как да бъдеш латино любовник, 19:00, Щъркелчето Ричард 3D: 11:10 (днес и утре), 13:00 (днес и утре), 14:50, 2D: 17:10



В Стара Загора

Синема сити

Пазители на Галактиката 2 11:20 (днес и утре), 15:50, 20:50, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:00 (днес и утре), 12:00 (днес и утре), 13:30, 14:40, 16:10, 17:20, 18:50, 20:00, 21:30, 22:40, Бързи и яростни 8, 21:10, Спасители на плажа, четвъртък14:00, 18:40, 21:00, Бебе бос, 3D: 11:45 (днес и утре), 16:40, 2D: 13:45, Крал Артур: Легенда за меча, 14:00, 16:30, 19:10, 21:40, Пришълецът: Завет, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50, Смърфовете :Забравеното селце, 12:40 (днес и утре), The Circle Кръгът, 18:40, Бензин, 12:30 (днес и утре), 14:50, 17:10, 19:40, 22:10, Щъркелчето Ричард 3D: 11:10 (днес и утре), 13:00, 14:50, Как да бъдеш латино любовник, 18:30,





Арена Парк мол

Бебе бос, 11:00 (днес и утре) 13:40, Бензин, 13:00, 15:30, 17:50, 20:15, 22:30, Ела, изпей!, 13:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:45 (днес и утре), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, Крал Артур: Легенда за меча, 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:45, 19:30, 22:00, Пазители на галактиката 2, 16:00, 18:45, 21:30, Пришълецът: Завет, 11:45 (днес и утре), 14:20 (днес и утре), 17:00, 19:45, 21:15, 22:15, Спасители на плажа, четвъртък 19:00, Тролчета, 11:30, Щъркелчето Ричард, 11:15 (днес и утре), 13:15, 15:15, 17:20, 19:20





В Плевен

Бебе бос, 13:10, 3D: 12:00, 14:00, Бензин, 15:30, 18:00, 20:15, 22:30, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, Крал Артур: Легенда за меча, 16:15, 19:00, 21:40, Пришълецът: Завет, 11:40, 14:15, 16:50, 19:30, 22:00, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:00, 3D: 11:10, 13:10,





В Смолян

Арена

Бебе бос, 13:00, 3D: 14:30, сряда - 09:00, 11:00, Бензин, 16:40, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, 19:00, 21:45,

