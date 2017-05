Свършиха билетите за "Мистериите" и Лиса Джерард Анита Димитрова Лиса Джерард за пръв път ще гостува у нас.



За Лиса, която печели "Златен глобус" за музиката към "Гладиатор" (заедно с Ханс Цимер), съвместният проект с "Мистерията на българските гласове" е сбъдната мечта. "За първи път чух хора през 1994 г. и не можех да повярвам на ушите си - беше най-красивото нещо, което бях слушала в живота си", споделя Лиса. По това време тя е вокалист на култовата австралийска банда "Дед кен денс". "На техен концерт в Лондон осъзнах, че има светлина и радост, която никога преди това не бях чувала в пеенето, всичко беше като изгряване на слънцето, като стрела, която те пронизва право в сърцето, тези жени имаха такава хубава енергия. Мечтаех да пея като тях".



Концертът на 8 юни на Античния театър в Пловдив ще бъде в 3 части. В първата са пиеси от новия албум на "Мистерията на българските гласове", изцяло нови произведения, написани и аранжирани специално за хора от Петър Дундаков, Лиса Джерард и ирландския композитор Джулс Максуел (съавтор на някои от песните в последните 2 албума на Dead Can Dance). Някои от произведенията са базирани на български народни песни, други са напълно авторски. Във втората част като жест към публиката, която никога не е гледала Лиса на живо в България, ще прозвучат известни произведения от репертоара на Джерард, между които The Host of Seraphim на "Дед кен денс" и Now We Are Free от филма "Гладиатор". Третата част са композициите, колаборация между Лиса и "Мистерията на българските гласове".



На сцената ще излязат и немските перкусионисти Дейвид Кукерман и Себастиан Флаиг, китаристът Петър Миланов, Христина Белева - гъдулка, контрабасът на Димитър Карамфилов, шампионът по бийтбокс SkilleR и изпълнители от Софийска филхармония.



