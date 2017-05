"Дисни" за пети път вее пиратския флаг "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар" ни припомня по-добрите дни на Джони Деп Анита Димитрова Джони Деп за пети път надява пиратските атрибути.



Но после кариерата на Деп западна. "Дисни" отложи с повече от петилетка петата част, която най-сетне е в кината под заглавие Dead Men Tell No Tales (на български като "Отмъщението на Салазар") и връща под знамената не само растите на капитан Джак Спароу, но и стария познайник Джефри Ръш като капитан Барбоса.



Хавиер Бардем, вече дежурен екранен злодей във всичко от братя Коен до 007, изиграва зловещия Салазар, предвождащ кораба на сенките. И романсът между Кийра Найтли и Орландо Блуум е освежен: на тяхно място застават синът им, Хенри Търнър (Брендън Туейтс) и начетената Карина Смит (Кая Скоделарио), която също накрая ще излезе в роднинска връзка с познатите ни екипажи. Но да не разваляме милото семейно събиране на финала, издавайки твърде много от сюжета. Има и мимолетна поява на сър Пол Макартни.



Преди да се впусне в морска надпревара за тризъбеца на Посейдон, който разваля всички проклятия над морята, Джак Спароу се появява поостарял, мърляв, изпаднал, но и готов за нови подвизи. Началната сцена, в която той и екипажът му обират банка, би правила чест на всеки уестърн. Всъщност екшън градусът в нея остава ненадминат през останалите 2 часа екранно време.



Като всеки продължил твърде дълго франчайз, и този малко страда от липса на свежест и новаторство. "Отмъщението на Салазар" е по-скоро "рибуут" на оригинала, отколкото поредна глава от сагата - много от елементите са взети дословно от първия филм, но пречупени този път през гледната точка на новото режисьорско дуо - Йоаким Рьонинг и Еспен Сандберг ("Кон-тики"). Норвежците - дебютанти в Холивуд, направляват кораба със сигурна ръка и избягват много от подводните камъни, в които се разби четвъртата серия "В непознати води".



Младите попълнения намекват, че "Дисни" се надява да съживи поредицата за новите поколения, тъй както направи със "Силата се пробужда"; макар и в кадър почти през цялото време, екстравагантността на Джони Деп вече изглежда поизносена.



снимка: форум филм Джефри Ръш отново е кап. Барбоса.