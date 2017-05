По следите на доброто кино Проф. Вера Найденова, Кан снимка: ЕПА/БГНЕС Кирстен Дънст, Никол Кидман и Ел Фанинг представят филма на София Копола.



Южнокорейското кино е сред водещите днес, така че се очакваше неговият талантлив представител Хон Сансу да вдигне фестивалната лента. Сигурно е, че неговият филм "На следващия ден" задълго ще остане в историята като един от високите примери на минималистичен строеж. Черно-бяла картина. Мъж към средна възраст (интелектуалец, издател) и три жени: съпруга, сътрудничка и любовница. Действието се изчерпва с един разговор на закуска в кухнята, други два-три на маса в ресторант и няколко в офиса. Неудобни въпроси, приятни диалози за живота, малко недоразумение, ревност, скубане на коси. И забавно, и вълнуващо, и поучително. Сред изпълнителките е Ким Мин Хи, актрисата чудо, наградена на последния Берлински фестивал за друг корейски шедьовър.В програмата "Особен поглед" с творческа смелост се открои "Уестърн" на германската режисьорка Валеска Грисебах. Копродуцент от българска страна е филмовата къща "Братя Чучкови". Сниман е изцяло с натурщици - германски работници и български селяни. Леко насочвани от режисьорката предварително, разговорите им се раждат на място, спонтанно. Сюжетът също. Общуването не е лесно, но пък е доказателство за това, че т. нар. интеграция, включително и тази на европейските народи, може да се осъществи само през опита на обикновените хора. Филмът е пример и за това, че днешният живот в България може да звучи на екрана автентично и достатъчно драматично, без нарочно да бъде очернян. Копродукциите в киното са всекидневна практика, но добре е, когато, като в този случай, български продуценти и респективно Националният филмов център участват в създаването на ярки творби.Тазгодишният фестивал провокационно включи в програмата си "Събития на седемдесетата годишнина" епизоди от сериали. В очакване на "Туин Пийкс" видяхме откъси от Top of the lak: China Girl на новозеландката Джейн Кемпиън ("Златна палма" за "Пианото", 1993 г., тук със съавтор Ариел Клейман). Той ни изправи пред парадокса, че в сниманите на видео филми понякога може да има повече "кино", отколкото в предназначени за "големия екран". Разбира се, когато го прави майстор. Главната роля в сериала на Кемпиън изпълнява Никол Кидман, която участва и във филма на София Копола "Измамените". Дъщерята на Ф.Ф. предлага прочит по класически роман, преминаващ в хорър, класически сниман, с дълбочинна изразителност на картината - за да напомни на видеото какво не е постигнало, а и едва ли ще постигне. Великолепна игра на Кидман, за трети път в конкурсната програма, уместна на всеки екран и във всеки жанр.От живите класици, участващи тази година, австриецът Михаел Ханеке (с блестящата актьорска тройка Жан-Луи Трентинян, Изабел Юпер, Матийо Касовиц) отново респектира с металния си стил. "Хепи енд" продължава отдавна подхванатата от големия кинематографист тема за европейската, този път френска, "голяма буржоазия", за нейната историческа изчерпаност и безпомощност пред новите предизвикателства на времето. В случая и за отношението й към мигрантите. В брошурата към филма си Ханеке е поставил красноречив епиграф: "Целият свят наоколо, а ние в центъра, слепи".Филмите на френските режисьори тази година са повече от друг път. Те следват познати сантиментални и комедийни модели, разказват биографии на някогашни свои величия (Жан.Люк Годар, Огюст Роден). Изненадата може да дойде от включения в "Особен поглед" "Ателие" на Лоран Канте, показал с "Между стените" (Златна палма" за 2008 г.), че може да улавя пулса на днешния ден. 34