Шотландски легенди идват на сръбския фест EXIT 2017

Както е известно, сред останалите звезди на EXIT 2017 са бившият вокалист на Oasis Лиъм Галахър, един от най-добрите световни диджеи Хардуел, новоизгряващата звезда в съвременната соул музика - Rag`n`Bone Man, Джейк Бъг, Ройшин Мърфи, Years&Years и др. В "нулевата" вечер на 5 юли пък на сцената ще излезе американската инди рок група The Killers, като билети за този концерт се продават отделно (в България - в мрежата на Тикетпро) на цена 61 лв. Пропуските за целия EXIT пък са 126 лв. Още едно стойностно предложение ще представи в програмата си сръбският фестивал EXIT 2017 (6-9 юли), който вече от над 10 години е предпочитана възможност за българските фенове да чуят стойностни групи и изпълнители. Това е легендарната шотландска алтернатив рок група The Jesus and Mary Chain, придобила култов статут през 80-те и 90-те години на Острова и в САЩ.В основата на групата са братята Джим и Уилям Рийд - първият е вокалист, а Уилям е китарист. През 1999 г. те се скарват и разделят, но през 2007 г. бандата отново се събира, за щастие на феновете. През март т.г. издадоха албума Damage and Joy, техен първи от 19 г. насам! Сега The Jesus and Mary Chain са на турне, за да го представят и сръбският фест е една от спирките им. Концертът им в Нови Сад ще е на 6 юли.Както е известно, сред останалите звезди на EXIT 2017 са бившият вокалист на Oasis Лиъм Галахър, един от най-добрите световни диджеи Хардуел, новоизгряващата звезда в съвременната соул музика - Rag`n`Bone Man, Джейк Бъг, Ройшин Мърфи, Years&Years и др. В "нулевата" вечер на 5 юли пък на сцената ще излезе американската инди рок група The Killers, като билети за този концерт се продават отделно (в България - в мрежата на Тикетпро) на цена 61 лв. Пропуските за целия EXIT пък са 126 лв. 20