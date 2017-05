АРТ ЛУПА снимка: ЕПА/БГНЕС Ариана Гранде



на чийто концерт бе извършен терористичният акт в Манчестър, прекъсна турнето си и се върна в САЩ. 23-годишната певица е психически срината и "емоционално разбита", посочват американските медии. Тя все още е в шок от случилото се. Заедно с певицата на концерта в Манчестър присъства и майка й Джоан Гранде, която според очевидци е оказвала помощ на пострадалите веднага след взрива. Концертът в Манчестър беше в рамките на световното й турне Dangerous Woman. Днес и утре Ариана Гранде трябваше да има концерти в "O2 Arena" в Лондон.







Стив Маккуин



