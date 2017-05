Гордост и безразсъдъци Празничен чат Константин-Кирил Философ и брат му на някакъв майдан в Украйна.



Kiril: are 4estito ve bate :))



Metodi: 10x ama osven prostotiite v daskalo si pi6em na 6liokavica za kvo da praznuvam?



Kiril: kak ve bastun! i nij sme dali ne6to bate - kiril i metodi napisali azbuka za balgariq i q dali na sveta



Metodi: ne sa q pisali za balgariq a za velikomoravia, ama oniq ne 6teli da q zemat



Kiril: az tebe 4e te praim morav kade te fanem! KIRIL I METODI SA IZMISLILI KIRILICATA I NIJ SME DALI NE6TO NA SVETA!!!!!!



Metodi: a ve malko ne e taka, ne sa izmislili kirilicata.



Kiril: na baba ti 6ortite!! mi na koj e krastena kirilicata na dedoviq li?



Metodi: brato4ka, dumata kirilicata e ot 18 vek, a kiril po li4na karta si e bil konstantin, 4ak malko predi da ritne kambanata stanal kiril



Kiril: ei nema da se gavri6 s na6te svetini 4ukundur smotan!! a kvo sa izmislili togava?



Metodi: glagolicata. tva e nekav uzas, na ni6to ne mqza. posle napisali kirlicata 4e e po za pred sveta



Kiril: 4esno ti ne si balgarin.. a koj napisal kirilicata?



Metodi: ne se znae.. v4era u vesnika pi6e 4e bil car simeon



Kiril: SAXA LI VE????!!!!!????



Metodi: brato4ka ne moe se razbereme.. are 4ao bao



Kiril: DGD!!!!!!!!!!



Препечатваме материал от "После", публикуван за първи път на 24 май 2008 г. Обръщаме внимание на нашите читатели, че в този материал са представени архетипове, които днес срещаме в безчислено количество екземпляри, но по него време фигурата на неграмотния патрЕот и грамотния дистанциран либерал не бяха така добре очертани в публичното пространство.