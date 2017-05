Google надгражда устройствата си Надя Стефанова Скоро и по-слабите устройства ще могат да имат качествен Андроид



Обикновено тези събития започват с цифри, това се случи и сега. Отчетено бе, че над 2 милиарда потребители притежават Android устройства. Google Photos има 500 милиона потребители. Милиард километра се минават с помощта на Google Maps. А ето и по-важното:







Android Go



Google представи нова актуализация на Android OS. Android Go е предназначен за телефоните с по-слаб хардуер. Това е страхотна новина за потребителите, чиито устройства са с по-малко от 1GB RAМ. Тези устройства ще получат и "lite" версии на приложенията. Например Google Chrome или YouTube ще използват версии с по-малко RAM.



Android Go няма да бъде достъпен за потребителите, които са с новата версия на операционната система - Android O.



Общо взето, когато говорим за Android Go, говорим за страхотна новина за потребителите с по-лоши устройства. За потребителите на Android O, новата версия ще донесе по-ефективно използване на батерията, бързо стартиране на операционната система, функционалност "картина-в-картина" и куп допълнителни актуализации.







Google Lens



Изкуственият интелект бе във фокуса на този I/O. Сега Google Lens позволява на потребителите да насочат камерата към някакъв обект и веднага да получат данни за него. Така благодарение на изкуствен интелект потребителят може да получи инфо за ресторант само като насочи камерата към входа му.



Това не е първият път, когато Google прави камерата входен сензор, и преди имаше няколко приложения, които позволяват това. Въпреки това с Google Lens за първи път Google интегрира подобна функционалност в повече услуги.







Smart Reply за Android



Изкуственият интелект влиза и в пощенската кутия. Вместо да пишем отговор, в бъдеще пощата сама ще избира един от трите налични отговора. Автоматизирани отговори идват в зависимост от получения имейл, а по-нататък потребителят може да добавя и други отговори.







Google Assistant идва и iOS



Въпреки че Google Assistant не е достъпен за всички телефони с Android, скоро той ще може да бъде използван от... собствениците на iPhone. Засега приложението е достъпно само в САЩ. Асистентът не е заместител на Siri, но позволява управление на Google Home от iOS. Допълнително той се интегрира с всички iOS приложения от Google като Gmail, Maps или Google Docs.







Google Home



Центърът за "Интернет на нещата" на Google дoбива нови функционалности. Асистентът сега може да изпраща известия за част от най-важните събития, например справки, данни за трафика или нещо подобно.



Скоро потребителите от САЩ и Канада ще могат да използват Google Home за безплатни разговори през Wi-Fi. Повикванията се правят гласово, а тъй като Home разпознава различните гласове на потребителите, той ще знае от чий списък с контактите трябва да набере номера.



Потребителите ще могат да използват и календара, за да поставят напомняне. И ако имат например театрална постановка от 18.00, в зависимост от трафика Google Home може да ги предупреди, че трябва да излязат по-рано.







Google Photos



Новост в Google Photos е разпознаването на лица и препоръките за споделяне на снимки. Така услугата сега препоръчва какви снимки да споделите и с кого.



