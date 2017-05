Дрейк триумфира на наградите "Билборд"

Канадският музикант, продуцент и актьор Дрейк спечели главната музикална награда на списание "Билборд" - "Най-добър артист" на годината. Дрейк получава тази година едновременно 13 награди на престижното музикално списание. Той стана "най-добър изпълнител", "най-добър артист в "Билборд 200" и "най-добър изпълнител в "Билборд 100". Пълното име на 30-годишния Дрейк е Обри Дрейк Греъм. На тържествената церемония по връчването на Billboard Music Awards в Лас Вегас американската рок група "Металика" взе наградата в категорията "най-добър рок албум на годината". Hardwired...To Self Destruct излезе през есента на миналата година и само за първата седмица бяха продадени 282 хиляди копия. Малко по-късно "Металика" оглави и класациите в 57 страни по света, а Hardwired бе номинирана за "Грами" като "най-добра рок песен". "Билборд" премира групата Twenty One Pilots за "най-добра песен в рок стил" за сингъла Heathens. Джъстин Тимбърлейк победи в категорията "Най-продавана песен" за Can't Stop The Feeling. Парчето победи и като най-добро за радио.