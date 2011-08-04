СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Дунав" 0:1 "Левски" (Краев 74)



"Локо" (Пд) 2:1 "Черно море" (Камбуров 18; Мартинович 69; Минков 1)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 24 8 2 83:25 80 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 18 10 6 48:20 64 3. "ЛЕВСКИ" 18 8 8 48:26 62 4. "ЛОКО" (ПД) 13 10 11 45:47 49 5. "ДУНАВ" 13 10 11 41:41 49 5. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 14 36:40 46

В следващия кръг - 28 май (неделя), 18.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 21 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"), "Черно море" - "Лудогорец" (в Каварна) (по "Диема спорт 2").



ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

15 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");

10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");

9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море");

7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");

5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").







ВТОРА ЛИГА, XXIХ КРЪГ



"Етър" 0:0 "Царско село"

"ЦСКА-София II" 0:2 "Лудогорец II"

"Ботев" (Глб) 0:0 "Витоша"

"Ботев" (Вр) 0:2 "Созопол"

"Локо" (Сф) 3:1 "Несебър"

"Поморие" 0:1 "Банско"

"Септември" 4:1 "Левски" (Карл)

"Спартак" (Пл) 1:0 "Оборище"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 17 9 3 50:25 60 2. "СЕПТЕМВРИ" 17 8 4 52:24 59 3. "ВИТОША" 14 8 7 35:22 50 4. "СОЗОПОЛ" 13 8 8 35:23 47 5. "ПОМОРИЕ" 14 5 10 36:31 47 6. "ЦАРСКО СЕЛО" 13 6 10 49:36 45 7. "ЛОКОМОТИВ" 12 8 9 43:33 44 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 12 5 12 35:31 41 9. "НЕСЕБЪР" 11 6 12 37:45 39 10. "БОТЕВ" (ВР) 9 11 9 39:36 38 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 7 13 26:36 34 12. "ОБОРИЩЕ" 9 7 13 28:39 34 13. "ЦСКА-СОФИЯ II" 9 6 14 43:47 33 14. "СПАРТАК" 9 6 14 42:48 33 15. "БАНСКО" 6 7 16 25:51 25 16. "ЛЕВСКИ" 4 1 24 23:71 13

В последния кръг - 27 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец II" - "Спартак" (Пл), "Оборище" - "Септември" (Сф), "Левски" (Карл) - "Поморие" (в Хисаря), "Банско" - "Локомотив" (Сф), "Несебър" - "Етър", "Царско село" - "Ботев" (Вр), "Созопол" - "Ботев" (Глб), "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГПърва шестица(Краев 74)(Камбуров 18; Мартинович 69; Минков 1)КЛАСИРАНЕ 47