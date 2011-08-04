СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Дунав"
|0:1
|"Левски"
|"Локо" (Пд)
|2:1
|"Черно море"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|24
|8
|2
|83:25
|80
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|18
|10
|6
|48:20
|64
|3. "ЛЕВСКИ"
|18
|8
|8
|48:26
|62
|4. "ЛОКО" (ПД)
|13
|10
|11
|45:47
|49
|5. "ДУНАВ"
|13
|10
|11
|41:41
|49
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|7
|14
|36:40
|46
В следващия кръг - 28 май (неделя), 18.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 21 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"), "Черно море" - "Лудогорец" (в Каварна) (по "Диема спорт 2").
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море");
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXIХ КРЪГ
|"Етър"
|0:0
|"Царско село"
|"ЦСКА-София II"
|0:2
|"Лудогорец II"
|"Ботев" (Глб)
|0:0
|"Витоша"
|"Ботев" (Вр)
|0:2
|"Созопол"
|"Локо" (Сф)
|3:1
|"Несебър"
|"Поморие"
|0:1
|"Банско"
|"Септември"
|4:1
|"Левски" (Карл)
|"Спартак" (Пл)
|1:0
|"Оборище"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|17
|9
|3
|50:25
|60
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|17
|8
|4
|52:24
|59
|3. "ВИТОША"
|14
|8
|7
|35:22
|50
|4. "СОЗОПОЛ"
|13
|8
|8
|35:23
|47
|5. "ПОМОРИЕ"
|14
|5
|10
|36:31
|47
|6. "ЦАРСКО СЕЛО"
|13
|6
|10
|49:36
|45
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|12
|8
|9
|43:33
|44
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|12
|5
|12
|35:31
|41
|9. "НЕСЕБЪР"
|11
|6
|12
|37:45
|39
|10. "БОТЕВ" (ВР)
|9
|11
|9
|39:36
|38
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|9
|7
|13
|26:36
|34
|12. "ОБОРИЩЕ"
|9
|7
|13
|28:39
|34
|13. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|9
|6
|14
|43:47
|33
|14. "СПАРТАК"
|9
|6
|14
|42:48
|33
|15. "БАНСКО"
|6
|7
|16
|25:51
|25
|16. "ЛЕВСКИ"
|4
|1
|24
|23:71
|13
В последния кръг - 27 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец II" - "Спартак" (Пл), "Оборище" - "Септември" (Сф), "Левски" (Карл) - "Поморие" (в Хисаря), "Банско" - "Локомотив" (Сф), "Несебър" - "Етър", "Царско село" - "Ботев" (Вр), "Созопол" - "Ботев" (Глб), "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт").