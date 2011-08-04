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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГ

Първа шестица

"Дунав"0:1"Левски"
(Краев 74)

"Локо" (Пд)2:1"Черно море"
(Камбуров 18; Мартинович 69; Минков 1)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"248283:2580
2. "ЦСКА-СОФИЯ"1810648:2064
3. "ЛЕВСКИ"188848:2662
4. "ЛОКО" (ПД)13101145:4749
5. "ДУНАВ"13101141:4149
5. "ЧЕРНО МОРЕ1371436:4046

В следващия кръг - 28 май (неделя), 18.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 21 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"), "Черно море" - "Лудогорец" (в Каварна) (по "Диема спорт 2").

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Божидар Краев ("Левски"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море");
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



ВТОРА ЛИГА, XXIХ КРЪГ

"Етър"0:0"Царско село"

"ЦСКА-София II"0:2"Лудогорец II"

"Ботев" (Глб)0:0"Витоша"

"Ботев" (Вр)0:2"Созопол"

"Локо" (Сф)3:1"Несебър"

"Поморие"0:1"Банско"

"Септември"4:1"Левски" (Карл)

"Спартак" (Пл)1:0"Оборище"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"179350:2560
2. "СЕПТЕМВРИ"178452:2459
3. "ВИТОША"148735:2250
4. "СОЗОПОЛ"138835:2347
5. "ПОМОРИЕ"1451036:3147
6. "ЦАРСКО СЕЛО"1361049:3645
7. "ЛОКОМОТИВ"128943:3344
8. "ЛУДОГОРЕЦ II"1251235:3141
9. "НЕСЕБЪР"1161237:4539
10. "БОТЕВ" (ВР)911939:3638
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)971326:3634
12. "ОБОРИЩЕ"971328:3934
13. "ЦСКА-СОФИЯ II"961443:4733
14. "СПАРТАК"961442:4833
15. "БАНСКО"671625:5125
16. "ЛЕВСКИ"412423:7113

В последния кръг - 27 май (събота), 17.30 ч.: "Лудогорец II" - "Спартак" (Пл), "Оборище" - "Септември" (Сф), "Левски" (Карл) - "Поморие" (в Хисаря), "Банско" - "Локомотив" (Сф), "Несебър" - "Етър", "Царско село" - "Ботев" (Вр), "Созопол" - "Ботев" (Глб), "Витоша" (Бистрица) - "ЦСКА-София II" (по "Диема спорт").
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