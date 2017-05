Прелет над печата

Нечовешко

Сотир Цацаров хвали митничарите, че заловили рекордно количество хероин - то си е за хвалба, освен ако човек не чака печалба от тая работа, или пък не го тресе абстиненция. "Стандарт" изглежда смята, че е част от подвига и го съобщава в 1л., ед.ч.: "Спряхме 423 кг хероин за бежанци". Оставаме с впечатление, че вестникарите са зарязали вестника да се пише сам и са хукнали по митниците да борят наркотрафика. Но изглежда все пак и митничарите са помогнали - щом ги хвали Цацаров.



В същото време "174 карат бентли у нас", докладва изданието. На пръв поглед между едната и другата дописка няма връзка, но сложени една до друга те пораждат какви ли не мисли. Например, дали парите за всичките суперлуксозни лимузини са изкарани с пот на чело, или някои са страничен продукт от наркотрафика. Още класиците са забелязали, че в името на лукса супербогатите са готови да доставят и последната доза на бедняка.



"24 часа" се присъединява: "Бащата на дете в кома профука за 3 месеца 100 000 лева от лотария, купи 4 коли". "Многото пари явно са проклятие", казва пред вестника съпругата на безчовечния баща.



"Монитор" дава друга насока: "И сръбската прокуратура погна Цветан Василев". Заради фалирането на завода в Парачин го разследвала за участие в организирана престъпна група. Докато банкерът беглец ощетяваше само България, сръбските магистрати смятаха, че е нечовешко да го екстрадират. Но щом бръкна и в сръбски джобове, веднага забелязаха престъпните му наклонности. Money, money - must be funny in the rich man's world.



Вестникът на унизените и оскърбените, на париите презрени - "Дума" дава нагледно доказателство, че обедняването води до изпростяване. Публикувал е ръкописна обява, в която пише: "Заведене набира персонал серветеорки". Не е хуманно да се глумим над духовно нищите, но нали точно на тях обещават царството небесно, щом няма какво друго да им се даде.