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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГ

Първа шестица

"Лудогорец"1:1"ЦСКА-София"
(Св. Дяков 41; Каранга 63)

"Дунав"снощи"Левски"

"Локо" (Пд)снощи"Черно море"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"248283:2580
2. "ЦСКА-СОФИЯ"1810648:2064
3. "ЛЕВСКИ"178847:2659
4. "ДУНАВ"13101041:4049
5. "ЧЕРНО МОРЕ1371335:3846
6. "ЛОКО" (ПД)12101143:4646

В следващия кръг - 28 май (неделя), 18.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 21 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"), "Черно море" - "Лудогорец" (в Каварна) (по "Диема спорт 2").

Плейофи
за 7-10 място, реванши: "Берое" - "Ботев" (Пд) 2:1 (Кр. Димитров 15-авт, Мапуку 75; Вутов 64) (в първия мач 0:3), "Верея" - "Пирин" 1:0 (В. Калоянов 44) (1:1).
За 7-о място: "Верея" - "Ботев" (Пд). Първият мач е на 27 май, а реваншът е на 30 май.

За 11-14 място
Реванши - днес, 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Монтана" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема") (в първия мач 3:1); от 20 ч.: "Славия" - "Локомотив" (ГО) (Ив. Стоянов, ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт") (3:0).

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");
10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море");
8 гола - Божидар Краев ("Левски");
7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").

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