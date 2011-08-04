СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Лудогорец" 1:1 "ЦСКА-София" (Св. Дяков 41; Каранга 63)



"Дунав" снощи "Левски"

"Локо" (Пд) снощи "Черно море"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 24 8 2 83:25 80 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 18 10 6 48:20 64 3. "ЛЕВСКИ" 17 8 8 47:26 59 4. "ДУНАВ" 13 10 10 41:40 49 5. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 13 35:38 46 6. "ЛОКО" (ПД) 12 10 11 43:46 46

В следващия кръг - 28 май (неделя), 18.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 21 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"), "Черно море" - "Лудогорец" (в Каварна) (по "Диема спорт 2").



Плейофи

за 7-10 място, реванши: "Берое" - "Ботев" (Пд) 2:1 (Кр. Димитров 15-авт, Мапуку 75; Вутов 64) (в първия мач 0:3), "Верея" - "Пирин" 1:0 (В. Калоянов 44) (1:1).

За 7-о място: "Верея" - "Ботев" (Пд). Първият мач е на 27 май, а реваншът е на 30 май.



За 11-14 място

Реванши - днес, 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Монтана" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема") (в първия мач 3:1); от 20 ч.: "Славия" - "Локомотив" (ГО) (Ив. Стоянов, ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт") (3:0).



ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев"), Жуниор Мапуку ("Берое");

10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец");

9 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Сердер Сердеров ("Славия"), Марек Кузма ("Черно море");

8 гола - Божидар Краев ("Левски");

7 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");

5 гола - Антонио Вутов ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГПърва шестица(Св. Дяков 41; Каранга 63)КЛАСИРАНЕ 78