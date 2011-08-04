Футболна седмица

Събота
Диема спорт
17.30 Плейоф: "Верея" - "Пирин"
20.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"
Диема спорт 2
17.00 Англия, Лига 1, плейоф: "Брадфорд" - "Милуол"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Каен"
Нова спорт
22.00 "Тулуза" - "Дижон"
РИНГ.БГ
19.00 "Киево" - "Рома"
21.45 "Наполи" - "Фиорентина"
Евроспорт
08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Венецуела
10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Аржентина
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Фрайбург"
23.00 Мейджър лийг сокър: "Ди Си Юнайтед" - "Чикаго Файър"
Sport+
22.00 Бразилия: "Сантос" - "Коритиба"
01.00 Бразилия: "Чапекоензе" - "Палмейрас"
Неделя
Диема спорт 2
17.30 "Дунав" - "Левски"
20.00 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"
Диема спорт
17.00 "Ливърпул" - "Мидълзбро"
Нова спорт
17.00 "Уотфорд" - "Манчестър С"
Диема
17.00 "Арсенал" - "Евертън"
РИНГ.БГ
16.00 "Ювентус" - "Кротоне"
21.45 "Лацио" - "Интер"
Евроспорт
08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Замбия - Португалия
21.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Кълъмбъс Крю"
Евроспорт 2
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Уругвай
16.30 "Щутгарт" - "Вюрцбург"
23.55 Мейджър лийг сокър: "Минесота Юнайтед" - "ЛА Галакси"
F+
17.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)
21.00 "Малага" - "Реал" (Мадрид)
01.00 Бразилия: "Спорт Ресифе" - "Крузейро"
Sport+
21.00 "Барселона" - "Ейбар"
Понеделник
Диема
17.30 Плейоф: "Нефтохимик Бургас" - "Монтана"
Диема спорт
20.00 Плейоф: "Славия" - "Локомотив" (Горна Оряховица)
Евроспорт 2
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Хондурас
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Виетнам - Нова Зеландия
Вторник
Евроспорт
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Гвинея
Евроспорт 2
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Мексико
Сряда
БНТ1
21.45 Лига Европа, финал: "Аякс" - "Манчестър Юн"
Евроспорт
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Южна Африка
Евроспорт 2
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Коста Рика
Четвъртък
Евроспорт
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Виетнам
Евроспорт 2
21.15 Германия: Плейоф за оставане в Първа Бундеслига
Петък
Диема спорт
20.00 Първа лига: Плейоф
Евроспорт
11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Вануату
Евроспорт 2
14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Република Корея
21.20 Германия: Плейоф за оставане във Втора Бундеслига
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