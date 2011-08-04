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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

17.30 Плейоф: "Верея" - "Пирин"

20.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"

Диема спорт 2

17.00 Англия, Лига 1, плейоф: "Брадфорд" - "Милуол"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Каен"

Нова спорт

22.00 "Тулуза" - "Дижон"

РИНГ.БГ

19.00 "Киево" - "Рома"

21.45 "Наполи" - "Фиорентина"

Евроспорт

08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Венецуела

10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Аржентина

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Фрайбург"

23.00 Мейджър лийг сокър: "Ди Си Юнайтед" - "Чикаго Файър"

Sport+

22.00 Бразилия: "Сантос" - "Коритиба"

01.00 Бразилия: "Чапекоензе" - "Палмейрас"



Неделя

Диема спорт 2

17.30 "Дунав" - "Левски"

20.00 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"

Диема спорт

17.00 "Ливърпул" - "Мидълзбро"

Нова спорт

17.00 "Уотфорд" - "Манчестър С"

Диема

17.00 "Арсенал" - "Евертън"

РИНГ.БГ

16.00 "Ювентус" - "Кротоне"

21.45 "Лацио" - "Интер"

Евроспорт

08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Замбия - Португалия

21.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Кълъмбъс Крю"

Евроспорт 2

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Уругвай

16.30 "Щутгарт" - "Вюрцбург"

23.55 Мейджър лийг сокър: "Минесота Юнайтед" - "ЛА Галакси"

F+

17.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)

21.00 "Малага" - "Реал" (Мадрид)

01.00 Бразилия: "Спорт Ресифе" - "Крузейро"

Sport+

21.00 "Барселона" - "Ейбар"





Понеделник

Диема

17.30 Плейоф: "Нефтохимик Бургас" - "Монтана"

Диема спорт

20.00 Плейоф: "Славия" - "Локомотив" (Горна Оряховица)

Евроспорт 2

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Хондурас

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Виетнам - Нова Зеландия





Вторник

Евроспорт

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Гвинея

Евроспорт 2

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Мексико



Сряда

БНТ1

21.45 Лига Европа, финал: "Аякс" - "Манчестър Юн"

Евроспорт

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Южна Африка

Евроспорт 2

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Коста Рика



Четвъртък

Евроспорт

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Виетнам

Евроспорт 2

21.15 Германия: Плейоф за оставане в Първа Бундеслига



Петък

Диема спорт

20.00 Първа лига: Плейоф

Евроспорт

11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Вануату

Евроспорт 2

14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Република Корея

21.20 Германия: Плейоф за оставане във Втора Бундеслига

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