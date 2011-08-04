Футболна седмица

Събота



Диема спорт



17.30 Плейоф: "Верея" - "Пирин"



20.00 "Лудогорец" - "ЦСКА-София"



Диема спорт 2



17.00 Англия, Лига 1, плейоф: "Брадфорд" - "Милуол"



22.00 "Пари Сен Жермен" - "Каен"



Нова спорт



22.00 "Тулуза" - "Дижон"



РИНГ.БГ



19.00 "Киево" - "Рома"



21.45 "Наполи" - "Фиорентина"



Евроспорт



08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Венецуела



10.30 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Аржентина



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Фрайбург"



23.00 Мейджър лийг сокър: "Ди Си Юнайтед" - "Чикаго Файър"



Sport+



22.00 Бразилия: "Сантос" - "Коритиба"



01.00 Бразилия: "Чапекоензе" - "Палмейрас"







Неделя



Диема спорт 2



17.30 "Дунав" - "Левски"



20.00 "Локомотив" (Пд) - "Черно море"



Диема спорт



17.00 "Ливърпул" - "Мидълзбро"



Нова спорт



17.00 "Уотфорд" - "Манчестър С"



Диема



17.00 "Арсенал" - "Евертън"



РИНГ.БГ



16.00 "Ювентус" - "Кротоне"



21.45 "Лацио" - "Интер"



Евроспорт



08.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Замбия - Португалия



21.30 Мейджър лийг сокър: "Ню Инглънд Революшън" - "Кълъмбъс Крю"



Евроспорт 2



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Уругвай



16.30 "Щутгарт" - "Вюрцбург"



23.55 Мейджър лийг сокър: "Минесота Юнайтед" - "ЛА Галакси"



F+



17.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)



21.00 "Малага" - "Реал" (Мадрид)



01.00 Бразилия: "Спорт Ресифе" - "Крузейро"



Sport+



21.00 "Барселона" - "Ейбар"











Понеделник



Диема



17.30 Плейоф: "Нефтохимик Бургас" - "Монтана"



Диема спорт



20.00 Плейоф: "Славия" - "Локомотив" (Горна Оряховица)



Евроспорт 2



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Хондурас



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Виетнам - Нова Зеландия











Вторник



Евроспорт



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Гвинея



Евроспорт 2



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Мексико







Сряда



БНТ1



21.45 Лига Европа, финал: "Аякс" - "Манчестър Юн"



Евроспорт



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Италия - Южна Африка



Евроспорт 2



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Португалия - Коста Рика







Четвъртък



Евроспорт



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Франция - Виетнам



Евроспорт 2



21.15 Германия: Плейоф за оставане в Първа Бундеслига







Петък



Диема спорт



20.00 Първа лига: Плейоф



Евроспорт



11.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Германия - Вануату



Евроспорт 2



14.00 Световно първенство за младежи (до 20 г.): Англия - Република Корея



21.20 Германия: Плейоф за оставане във Втора Бундеслига



