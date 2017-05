Тв филмите се включват в състезанието в Кан Участието на "Нетфликс" предизвика противоречия в журито Анита Димитрова Снимка: ЕПА/БГНЕС Режисьорът на Okja позира на червения килим със звездите си Тилда Суинтън и Джейк Джиленхол.



Но ожесточен спор между стрийминг компанията и собствениците на френски кина може да попречи на филма в състезанието, както и на другия, закупен от "Нетфликс" - The Meyerowitz Stories с Бен Стилър и Адам Сандлър. "Нетфликс" предизвика гняв във Франция, отказвайки да разреши излъчването на филмите по кината в страната, където по закон всички подобни предплатени услуги трябва да изчакат три години, преди да излъчват лентите.



Испанският режисьор и председател на журито Педро Алмодовар изненада всички с изказването си, че Okja и The Meyerowitz Stories не трябва да получават награди. Той посочи, че не би могъл да си представи "Златна палма", или която и да е било друга награда, да се дава на филм и след това този филм да не може да се види на голям екран". Но за неговия колега от журито Уил Смит това не е така. Той зае коренно противоположна позиция, изказвайки се в подкрепа на телевизионната компания. Малко преди Алмодовар да заяви своето мнение, Смит каза пред френска телевизия, че не се страхува от спорове и търси възможност да "ударя по масата" и да не се съгласи с известния режисьор. "Очаквам с нетърпение един добър скандал сред журито", каза Смит.



Актрисата Робин Райт, която изгря с ролите си на големия екран, едно от основните лица на вече култовата поредица на "Нетфликс" "Къща от карти" заяви, че киносалонът ще остане най-предпочитаното място за гледане на филми. "Критикуват ни, защото никога не сме имали подобна медия досега. Кинотеатрите винаги ще бъдат първият избор за гледане на филм. Мисля, че наистина е доста жалко, когато хора гледат филми на телефоните си", каза тя.



Режисьорът на Okja Понг Джун Хо, окачествен от Куентин Тарантино като "Стивън Спилбърг в най-добрия си период", спечели сърцата на феновете още през 2006 г. с филма си The Host. Първият му холивудски филм Snowpiercer с участието на Тилда Суинтън, която играе и в Okja, пък му донесе още слава през 2012 г. Освен Суинтън в новия му филм участва и американецът Джейк Джиленхол. Понг сподели, че в същността си новият му проект е "любовна история между животно и малко момиче". "Но също така разглежда и това как нашият живот е необратимо променен от капиталистическата система независимо от това дали си човек или животно", допълни той.



