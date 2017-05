Корнел се е обесил часове след като пял за смъртта

снимка: епа/бгнес Крис Корнел

Една от последните песни, които изпя лидерът на "Саундгардън" Крис Корнел, преди да се самоубие в нощта срещу четвъртък, е била посветена на смъртта. Това е класическата госпъл композиция In My Time of Dying във варианта на легендарните "Лед Цепелин". Тази подробност съобщи в четвъртък музикалното списание "Билборд".Композицията е изпълнявана от много музиканти. Смята се, че авторът й е черпил вдъхновение от Библията. "Аз съм се хвалил с тълпите, които събирах на концертите в Детройт през тези 30 години", каза Корнел между песните. "Сега ми е жал за тези, които ще ни слушат на следващия концерт на друго място, защото с вас нищо не може да се сравни", заявил музикантът от "Саундгардън" пред публиката си във "Фокс тиътър".Тялото на музиканта бе открито в банята на хотелската му стая. Тревогата вдигнала жената на Корнел, която извикала полиция, за да разбие вратата на банята. Първоначалната причина за смъртта на беше ясна, но съдебните медици вече потвърдиха, че става дума за самоубийство. Музикантът се е обесил.