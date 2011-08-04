СТАТИСТИКА

Първа лига



Плейоф



за 11-14 място, първи срещи: "Монтана" - "Нефтохимик Бургас" 1:3 (П. Атанасов 90; К. Хазуров 16-д, 55, Романов 20), "Локомотив" (ГО) - "Славия" 0:3 (Ив. Димитров 45, 62, Сердеров 57). Реваншите са на 22 май.







Плейоф



за 7-10 място, реванш - събота, 17.30 ч.: "Верея" - "Пирин" (Вл. Вълков) (по "Диема спорт") (в първия мач 1:1).







Първа шестица



34-и кръг - събота, 20 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (съдия Анг. Ангелов) (по "Диема спорт"); неделя, 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (Вол. Чинков) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Черно море" (Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт 2").







Втора лига



29-и кръг - неделя, 18 ч.: "ЦСКА-София II" - "Лудогорец II" (М. Стоименов), "Ботев" (Глб) - "Витоша" (Бистрица) (Ст. Тренчев), "Ботев" (Вр) - "Созопол" (Н. Петров), "Локомотив" (Сф) - "Несебър" (П. Доровски), "Поморие" - "Банско" (Ц. Миндалов), "Септември" (Сф) - "Левски" (Карл) (Ив. Занев), "Спартак" (Пл) - "Оборище" (Г. Иванов).







