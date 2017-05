Седмична програма на столичните кина

Предпремиера:

Карибски пирати: Отмъщението на Салазар,

прожектира се само в четвъртък в Сине град, Синема сити и Арена

Бензин,

прожектира се в Сине град, Синема сити, Арена и Дим на киното

Пришълецът: Завет,

прожектира се в Сине град, Синема сити и Арена

Кучета,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон

Изповедите,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон





Синема сити Парадайз

Пришълецът: Завет 4DX: 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, 3D: 12:30, 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:50, 20:00, 21:20, 22:30, Красавицата и Звяра 3D, субтитри 11:10, 2D: 17:20, Пазители на Галактиката 2, 12:30, 13:45, 15:20, 16:30, 18:10, 19:20, 21:00, 22:10, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък 19:00, 21:40, Бързи и яростни 8, 11:20, 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, Рок Дог, 11:30, Крал Артур: Легенда за меча 3D: 12:20, 13:15, 14:50, 15:45, 17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 20:45, 21:30, 22:20, Денят на патриота, 22:15,Обир със стил, 21:10, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:50, 13:40, 15:30, 17:50, Бебе бос 2D: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, The Circle Кръгът, 20:00, Бензин, 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:20, 21:40, 22:40, Как да бъдеш латино любовник, 19:40, 22:10, Щъркелчето Ричард 3D: 11:30, 13:20, 15:10, 17:10, 2D: 12:20, 14:10, 16:00, 19:10,

Синема сити

Пазители на Галактиката 2 3D: 13:00, 15:45, 16:50, 18:30, 19:30, 21:15, 22:10, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък, 19:00, 21:40, Бързи и яростни 8, 13:50, 16:30, 19:20, 22:00, Рок Дог, 11:15, Крал Артур: Легенда за меча, 12:00, 13:00, 14:40, 15:30, 17:15, 18:00, 18:50, 19:45, 20:30, 21:20, 22:20, Пришълецът: Завет, 11:50, 13:20, 14:15, 15:50, 16:40, 18:20, 19:10, 20:50, 21:40, Денят на патриота, 22:00, Красавицата и Звяра 2D, 11:10, Смърфовете: Забравеното селце, 11:20, 13:10, 15:00, Бебе бос, 12:10, 14:10, 16:10, The Circle Кръгът, 19:40, Бензин, 11:00, 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:45, 18:00, 19:00, 20:20, 21:30, 22:40, Как да бъдеш латино любовник, 18:10, 20:40, Щъркелчето Ричард, 3D: 11:00, 13:00, 14:50, 17:00, 2D: 11:50, 13:50, 15:50, 17:50



IMAX

Пришълецът: Завет, IMAX 2D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30,





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Бебе бос, 11:00, 13:10, 15:20, Бензин, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък 19:00, 21:45, Крал Артур: Легенда за меча, 11:30, 13:00, 14:10, 15:40, 17:00, 18:15, 19:40, 21:00, 22:20, Пазители на галактиката 2, 13:30, 16:20, 19:10, 22:00, Пришълецът: Завет, 12:10, 14:45, 17:20, 18:45, 20:00, 21:20, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 12:20, 14:30, 16:40



Арена The Mall

Бебе бос, 12:00, 14:20, 16:30, Бензин, 12:00, 13:00, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Бързи и яростни 8, 21:50, Как да бъдеш латино любовник, 19:20, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък 19:00, 21:40, Крал Артур: Легенда за меча, 12:30, 14:00, 15:15, 16:45, 18:10, 19:20, 20:45, 22:00, Пазители на галактиката 2, 14:15, 15:40, 17:00, 18:30, 19:45, 21:15, 22:30, Пришълецът: Завет, 12:10, 13:30, 14:45, 16:10, 17:20, 18:45, 19:30, 20:00, 21:20, 22:15, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 11:20, 12:15, 13:40, Щъркелчето Ричард, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10,





Арена Запад

Бебе бос, 12:15, 14:30, 16:45, 18:50, Бензин, 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 20:10, 21:30, 22:30, Бързи и яростни 8, 12:40, 15:30, 18:30, 21:15, Името на страха, 22:10, Как да бъдеш латино любовник, 12:20 (утре и неделя), 14:45, 17:20, 19:50, 22:20, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък, 19:00, 21:45, Колибата, 21:00, Конг: Островът на черепа, 21:40, Крал Артур: Легенда за меча, 11:30, 12:45, 14:10, 15:20, 16:10, 16:50, 18:00, 18:45, 19:30, 20:50, 21:30, 22:10, утре и неделя: 12:45, 13:30, 15:20, 16:10, 18:00, 18:45, 20:50, 21:30, Красавицата и Звяра, 19:20, Пазители на галактиката 2, 12:10 (утре и неделя), 13:15 (утре и неделя), 15:00, 16:20, 17:50, 19:15, 20:40, 22:00, Пришълецът: Завет, 12:10, 13:00, 13:50, 14:4515:40, 16:30, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 20:50, 21:45, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце, 11:00 (утре и неделя), 13:10, 15:10, 17:10, Щъркелчето Ричард, 11:30 (утре и неделя), 13:40, 15:45, 17:40, 19:40





Арена Младост

Бебе бос, английска версия в неделя от 11:00, The Circle Кръгът, 22:10, на български: 11:00, 13:10, 15:15, 17:30, 19:45, Бензин, 11:50, 12:50, 14:20, 15:15, 16:40, 17:45, 19:00, 20:10, 21:20, 22:30, Бързи и яростни 8, 12:10 (утре и неделя), 15:00, 17:50, 20:45, Името на страха, 22:00, Как да бъдеш латино любовник, 12:20 (утре и неделя),, 14:45, 17:15, 19:45, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар, четвъртък, 19:00, 21:45, Колибата, 16:50, 19:30, 22:15, Конг: Островът на черепа, 21:30, Крал Артур: Легенда за меча, 11:50, 12:40 (утре и неделя), 13:20, 14:30, 15:20, 16:00, 17:10, 18:00, 18:50, 19:45, 20:40, 21:30, 22:30, Пазители на галактиката 2, 13:40 (утре и неделя), 16:30, 18:10, 19:20, 21:15, 22:20, Пришълецът: Завет, 13:00, 15:45, 18:20, 21:00, IMAX 2D: 12:00, 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце, 16:00, 11:40 (утре и неделя), 13:45 (утре и неделя), 16:00, Щъркелчето Ричард, 11:20 (утре и неделя), 13:20 (утре и неделя), 15:30, 17:30, 19:30





Дом на киното

Безбог, събота 19:00, Бензин, днес 20:45, утре 21:00, понеделник 14:00, Воевода, понеделник 21:00, Другата страна на надеждата, четвъртък 17:15, Изповедите, неделя 16:30, четвъртък 19:00,Императорът, сряда 15:30, Каръци, четвъртък 13:15, Киното срещу властта, вторник 18:15, Кучета, неделя 20:30, понеделник 16:00, Лудетини, утре 23:00, Любов, сряда 19:30, Ма ма, четвъртък 15:00, Остатъчни образи, сряда 20:30, Патерсън, вторник 14:30, Перфектни непознати, неделя 14:45, четвъртък 21:00, Пощальонът, вторник 16:45, Прикрита страст, утре 14:10, Пустиняци, утре 12:45, вторник 21:05, Пътят на буквите, вторник 19:30, Смърфовете: Забравеното селце, 3D: неделя 13:00, сряда 11:30, Солта на земята, неделя 18:30, Т2 Трейнспотинг, утре 16:30, Тя, която маха от влака, сряда 19:30, Урок, сряда 17:30, Щъркелчето Ричард, неделя 11:00, сряда 13:30



Филмотечно кино Одеон

днес: 12.45 Филип Трифонов: Адио, Рио, 14.30 Перфектни непознати, 16.30 Изповедите, 18.30 Късометражна премиера: Правила, 19.00 Документална премиера: От Кремона до Кремона, 20.30 Бензин, утре: 12.30 Прикрита страст, 14.45 Кучета, 16.45 MASTER OF ART: Изобразително изкуство: Пикасо, раждането на една икона, 18.00 Късометражна премиера: Правила, 18.30 Изповедите, 20.30 Бензин, неделя: 12.30 Бензин, 14.30 Перфектни непознати, 16.30 Кучета, 18.30 Бензин, 20.30 Изповедите, понеделник: 12.15 Филип Трифонов: Разходки с ангела, 13.30 Емилия Радева: Легенда за любовта, 15.15 Прикрита страст, 17.30 Българска литературна класика: Тютюн, 20.30 Бензин, вторник: 12.00 Емилия Радева: Животът си тече тихо, 14.00 Кучета, 16.00 Българска литературна класика: Ян Бибиян, 18.00 Бензин, 20.00 Перфектни непознати, сряда: Ден на славянската писменост и култура - киното почива, четвъртък: 12.00 Емилия Радева: Ребро Адамово, 13.45 Прикрита страст, 16.00 Изповедите, 18.00 Българска литературна класика: Крадецът на праскови, 20.15 Бензин,



