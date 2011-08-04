СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Черно море" 1:2 "Дунав" (Венков 55; Будинов 17, Бр. Костадинов 60')



"ЦСКА-София" 0:0 "Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 24 7 2 82:24 79 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 18 9 6 47:19 63 3. "ЛЕВСКИ" 17 8 8 47:26 59 4. "ДУНАВ" 13 10 10 41:40 49 5. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 13 35:38 46 6. "ЛОКО" (ПД) 12 10 11 43:46 46

В следващия кръг - 20 май (събота), 20 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 21 май (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2").



Първа лига

Плейоф за 7-10 място, реванш - днес, 20 ч.: "Берое" - "Ботев" (Пд) (съдия Драг. Драганов) (по "Диема спорт") (в първия мач 0:3).



Втора лига

29-и кръг - днес, 17.30 ч.: "Етър" - "Царско село" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Жуниор Мапуку ("Берое");

9 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море");

8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");

7 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");

5 гола - Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана, Густаво Кулма и Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



"Литекс"

се класира на теория за Втора лига, след като разгроми със 7:0 като гост "Ком" в Берковица в 27-ия кръг на Северозападна Трета лига. За професионалния футбол се класира и "Черноморец" (Бабчик) в Североизточна Трета лига след 2:0 над гостуващия "Локомотив" (Русе).



ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГПърва шестица(Венков 55; Будинов 17, Бр. Костадинов 60')КЛАСИРАНЕ 52