"ЦСКА-София"0:0"Локо" (Пд)



КЛАСИРАНЕ

ПРЗГРТ

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"ЦСКА-София"0:0"Локо" (Пд)



КЛАСИРАНЕ

ПРЗГРТ

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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХII КРЪГ

Първа шестица

"Черно море"1:2"Дунав"
(Венков 55; Будинов 17, Бр. Костадинов 60')

"ЦСКА-София"0:0"Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"247282:2479
2. "ЦСКА-СОФИЯ"189647:1963
3. "ЛЕВСКИ"178847:2659
4. "ДУНАВ"13101041:4049
5. "ЧЕРНО МОРЕ1371335:3846
6. "ЛОКО" (ПД)12101143:4646

В следващия кръг - 20 май (събота), 20 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); 21 май (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Черно море" (по "Диема спорт 2").

Първа лига
Плейоф за 7-10 място, реванш - днес, 20 ч.: "Берое" - "Ботев" (Пд) (съдия Драг. Драганов) (по "Диема спорт") (в първия мач 0:3).

Втора лига
29-и кръг - днес, 17.30 ч.: "Етър" - "Царско село" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
14 гола - Марселиньо и Вандерсон ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Жуниор Мапуку ("Берое");
9 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Марек Кузма ("Черно море");
8 гола - Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");
7 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 5 за "Дунав");
5 гола - Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана, Густаво Кулма и Фернандо Каранга ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").

"Литекс"
се класира на теория за Втора лига, след като разгроми със 7:0 като гост "Ком" в Берковица в 27-ия кръг на Северозападна Трета лига. За професионалния футбол се класира и "Черноморец" (Бабчик) в Североизточна Трета лига след 2:0 над гостуващия "Локомотив" (Русе).

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