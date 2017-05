Хакери изнудват "Уолт Дисни" с откраднат филм снимка: форум филм Кадър от "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар"



Айгър не разкри кой е откраднатият филм, но подчерта, че компанията отказва да се подчини на исканията на престъпниците. Според списание "Уикли", което се позовава на анонимни източници, "Дисни" сътрудничи на федералната полиция. Компанията дебне за изтичане в мрежата на откраднатия филм или част от него, което би помогнало за намирането и на крадците. Специализираният интернет сайт "Дедлайн" твърди, без да се позовава на никого, че въпросният филм е новата част на сагата "Карибски пирати" - "Отмъщението на Салазар" (в оригинал Dead Men Tell No Tales), който трябва да излезе на голям екран на 26 май. С приходи от 3.7 милиарда долара досега, поредицата с Джони Деп е сред най-доходосните начинания на "Дисни".



Това не е първата подобна атака. След като при идентичен случай Netflix отказаха да платят откуп, десет епизода от сериала "Оранжевото е новото черно" изтекоха в Pirate Bay.