Носталгия и класа с "Дийп Пърпъл" Дали "дългото сбогуване" не бе поредно представяне на новия им албум, се питаха зрителите в „Арена Армеец” Григор Николов, Снимки: Юлиан Савчев Снимка: Юлиян Савчев Наследникът на Ричи Блекмор - Стийв Морз.



С английска точност в 21.00 ч. на сцената излязоха класиците със златисти сака. Единствен Роджър Глоувър бе с разкопчана риза и фланелка под нея, но стожерът на групата може да си позволи да е различен - заедно с барабаниста Йън Пейс никога не са напускали, а сам той с такт и търпение е събирал "отцепниците" отново. На три екрана, за да се вижда от всяка точка в залата, направиха и препратка към някога предизвикала скандал снимка от албума им Deep Purple In Rock (1970), където техните лица са издялани в камък като на американските президенти Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн в планината Ръшмор. Внушението бе прозаично - музиката ни е вечна.



Първото парче бе Time for Bedlam от 20-ия им студиен албум Infinity, последвано от стари хитове - Fireball, Woman from Tokyo, Bloodsucker. "Сетне "Пърпъл" се върнаха отново към най-новия си албум и всеки от тях показа своята виртуозност в солова акция. Йън Гилън се надпяваше с китарата на Стийв Морз и показа, че с годините съвсем не е загубил силата на гласа си. Впечатляващо беше изпълнението на Дон Еъри, в групата от 2001 г., който от рок с лекота премина на български народни ритми, а обра овациите със свирене за класическо пиано. Дойде ред и на големия им хит Perfect Strangers, който не остави никого в залата безучастен. Със Smokе on the Water на екраните вървяха кадри от горящото казино в Монтрьо, вдъхновило песента. Замисълът очевидно бе концертът да завърши с Hush, но публиката не пусна рок легендите без бис и те изпълниха за нея Black Night. Върхове сред 15-те песни в сетлиста обаче останаха изпълнените по-рано инструментална част на Lazy и Perfect Strangers.



Поредният концерт на "Дийп Пърпъл" у нас не предложи кой знае какво ново - музика от висока класа и още повече носталгия. Навремето Ричи Блекмор бе казал, че групата никога не може да изпълни една песен два пъти по един и същи начин. Това се видя и миналата вечер в "Арена Армеец", където мнозина не повярваха, че това ще е "дългото сбогуване", както е мотото на европейското им турне. Кой знае? Йън Гилън и Роджър Глоувър са почти на 72, Дон Еъри и Ян Пейс - на 69, а най-млад е Стийв Морз с неговите 63 г. Снимка: Юлиян Савчев "Дийп Пърпъл" двойни - на сцената и на екран зад нея. Снимка: Юлиян Савчев Роджър Глоувър и Йън Гилън Снимка: Юлиян Савчев Публиката, вдъхновена както на всеки концерт на класиците на рока. В София бе вторият концерт от европейското турне на "тъмнолилавите", което започна два дни по-рано в Букурещ. То включва 30 концерта и ще завърши на 4 юли в Лисабон. В неделната вечер на сцената първи се появиха канадците от подгряващата група Monster Truck. Свириха 40 минути на границата на хард рока и траш метъла, мятаха буйни косища, покършиха телеса и подвикваха "Здравей, София". Звучаха толкова мощно, че се губеха дори думите от текстовете, но това си бе напълно нормално за една група, която съвсем не е новаторска в рока. Целта бе изпълнена и "загрявката" - доста динамична.С английска точност в 21.00 ч. на сцената излязоха класиците със златисти сака. Единствен Роджър Глоувър бе с разкопчана риза и фланелка под нея, но стожерът на групата може да си позволи да е различен - заедно с барабаниста Йън Пейс никога не са напускали, а сам той с такт и търпение е събирал "отцепниците" отново. На три екрана, за да се вижда от всяка точка в залата, направиха и препратка към някога предизвикала скандал снимка от албума им Deep Purple In Rock (1970), където техните лица са издялани в камък като на американските президенти Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн в планината Ръшмор. Внушението бе прозаично - музиката ни е вечна.Първото парче бе Time for Bedlam от 20-ия им студиен албум Infinity, последвано от стари хитове - Fireball, Woman from Tokyo, Bloodsucker. "Сетне "Пърпъл" се върнаха отново към най-новия си албум и всеки от тях показа своята виртуозност в солова акция. Йън Гилън се надпяваше с китарата на Стийв Морз и показа, че с годините съвсем не е загубил силата на гласа си. Впечатляващо беше изпълнението на Дон Еъри, в групата от 2001 г., който от рок с лекота премина на български народни ритми, а обра овациите със свирене за класическо пиано. Дойде ред и на големия им хит Perfect Strangers, който не остави никого в залата безучастен. Със Smokе on the Water на екраните вървяха кадри от горящото казино в Монтрьо, вдъхновило песента. Замисълът очевидно бе концертът да завърши с Hush, но публиката не пусна рок легендите без бис и те изпълниха за нея Black Night. Върхове сред 15-те песни в сетлиста обаче останаха изпълнените по-рано инструментална част на Lazy и Perfect Strangers.Поредният концерт на "Дийп Пърпъл" у нас не предложи кой знае какво ново - музика от висока класа и още повече носталгия. Навремето Ричи Блекмор бе казал, че групата никога не може да изпълни една песен два пъти по един и същи начин. Това се видя и миналата вечер в "Арена Армеец", където мнозина не повярваха, че това ще е "дългото сбогуване", както е мотото на европейското им турне. Кой знае? Йън Гилън и Роджър Глоувър са почти на 72, Дон Еъри и Ян Пейс - на 69, а най-млад е Стийв Морз с неговите 63 г.