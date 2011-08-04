СТАТИСТИКА

Първа шестица - 33-ти кръг - днес, 20 ч.: "Левски" - "Лудогорец" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема спорт")



Плейоф

за 7-10-о място - първи мач, днес, 17.30 ч.: "Пирин" - "Верея" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт")





ВТОРА ЛИГА, XXVIII КРЪГ



"Созопол" 1:1 "Етър"

"Витоша" 2:1 "Ботев" (Вр)

"ЦСКА-София II" 2:1 "Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 17 8 3 50:25 59 2. "СЕПТЕМВРИ" 16 8 4 48:23 56 3. "ВИТОША" 14 7 7 35:22 49 4. "ПОМОРИЕ" 14 5 9 36:30 47 5. "ЦАРСКО СЕЛО" 13 5 10 49:36 44 6. "СОЗОПОЛ" 12 8 8 33:23 44 7. "ЛОКОМОТИВ" 11 8 9 40:32 41 8. "НЕСЕБЪР" 11 6 11 36:42 39 9. "БОТЕВ" (ВР) 9 11 8 39:34 38 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 11 5 12 33:31 38 11. "ОБОРИЩЕ" 9 7 12 28:38 34 12. "ЦСКА-СОФИЯ II" 9 6 13 43:45 33 13. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 6 13 26:36 33 14. "СПАРТАК" 8 6 14 41:48 30 15. "БАНСКО" 5 7 16 24:51 22 16. "ЛЕВСКИ" 4 1 23 22:67 13

В следващия кръг - 19 май (петък), 17.30 ч.: "Етър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); 20 май (събота), 18 ч.: "ЦСКА-София II" - "Лудогорец II", "Ботев" (Глб) - "Витоша", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Етър" - "Царско село", "Локомотив" - "Несебър", "Поморие" - "Банско", "Септември" - "Левски", "Спартак" - "Оборище".



Първа лигаПърва шестица - 33-ти кръг - днес, 20 ч.: "Левски" - "Лудогорец" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема спорт")Плейофза 7-10-о място - първи мач, днес, 17.30 ч.: "Пирин" - "Верея" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт")ВТОРА ЛИГА, XXVIII КРЪГКЛАСИРАНЕ