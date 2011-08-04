СТАТИСТИКА

Първа шестица - 33-ти кръг - днес, 20 ч.: "Левски" - "Лудогорец" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема спорт")
Плейоф
за 7-10-о място - първи мач, днес, 17.30 ч.: "Пирин" - "Верея" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт")
ВТОРА ЛИГА, XXVIII КРЪГ
|"Созопол"
|1:1
|"Етър"
|"Витоша"
|2:1
|"Ботев" (Вр)
|"ЦСКА-София II"
|2:1
|"Ботев" (Глб)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|17
|8
|3
|50:25
|59
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|16
|8
|4
|48:23
|56
|3. "ВИТОША"
|14
|7
|7
|35:22
|49
|4. "ПОМОРИЕ"
|14
|5
|9
|36:30
|47
|5. "ЦАРСКО СЕЛО"
|13
|5
|10
|49:36
|44
|6. "СОЗОПОЛ"
|12
|8
|8
|33:23
|44
|7. "ЛОКОМОТИВ"
|11
|8
|9
|40:32
|41
|8. "НЕСЕБЪР"
|11
|6
|11
|36:42
|39
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|9
|11
|8
|39:34
|38
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|11
|5
|12
|33:31
|38
|11. "ОБОРИЩЕ"
|9
|7
|12
|28:38
|34
|12. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|9
|6
|13
|43:45
|33
|13. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|9
|6
|13
|26:36
|33
|14. "СПАРТАК"
|8
|6
|14
|41:48
|30
|15. "БАНСКО"
|5
|7
|16
|24:51
|22
|16. "ЛЕВСКИ"
|4
|1
|23
|22:67
|13
В следващия кръг - 19 май (петък), 17.30 ч.: "Етър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); 20 май (събота), 18 ч.: "ЦСКА-София II" - "Лудогорец II", "Ботев" (Глб) - "Витоша", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Етър" - "Царско село", "Локомотив" - "Несебър", "Поморие" - "Банско", "Септември" - "Левски", "Спартак" - "Оборище".