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Те възразяват "умишлено и популистки да бъдат обвинявани" за проблеми, за които нямат вина
Председателят на ВКС настоява Радев да създаде спецкомисия по случая
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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Първа лига
Първа шестица - 33-ти кръг - днес, 20 ч.: "Левски" - "Лудогорец" (съдия Ст. Апостолов) (по "Диема спорт")

Плейоф
за 7-10-о място - първи мач, днес, 17.30 ч.: "Пирин" - "Верея" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт")


ВТОРА ЛИГА, XXVIII КРЪГ

"Созопол"1:1"Етър"

"Витоша"2:1"Ботев" (Вр)

"ЦСКА-София II"2:1"Ботев" (Глб)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"178350:2559
2. "СЕПТЕМВРИ"168448:2356
3. "ВИТОША"147735:2249
4. "ПОМОРИЕ"145936:3047
5. "ЦАРСКО СЕЛО"1351049:3644
6. "СОЗОПОЛ"128833:2344
7. "ЛОКОМОТИВ"118940:3241
8. "НЕСЕБЪР"1161136:4239
9. "БОТЕВ" (ВР)911839:3438
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"1151233:3138
11. "ОБОРИЩЕ"971228:3834
12. "ЦСКА-СОФИЯ II"961343:4533
13. "БОТЕВ" (ГЛБ)961326:3633
14. "СПАРТАК"861441:4830
15. "БАНСКО"571624:5122
16. "ЛЕВСКИ"412322:6713

В следващия кръг - 19 май (петък), 17.30 ч.: "Етър" - "Царско село" (по "Диема спорт"); 20 май (събота), 18 ч.: "ЦСКА-София II" - "Лудогорец II", "Ботев" (Глб) - "Витоша", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Етър" - "Царско село", "Локомотив" - "Несебър", "Поморие" - "Банско", "Септември" - "Левски", "Спартак" - "Оборище".

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