Футболна седмица

Събота
Диема спорт
14.30 "Манчестър Сити" - "Лестър"
17.30 "Черно море" - "ЦСКА-София"
Диема спорт 2
19.30 "Стоук Сити" - "Арсенал"
Нова спорт
19.30 Чемпиъншип, плейоф: "Фулъм" - "Рединг"
РИНГ.БГ
19.00 "Фиорентина" - "Лацио"
21.45 "Аталанта" - "Милан"
Евроспорт 2
16.30 "РБ Лайпциг" - "Байерн"
22.00 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Минесота Юнайтед"
23.55 Мейджър лийг сокър: "Монреал Импакт" - "Кълъмбъс Крю"
F+
17.00 "Еспаньол" - "Валенсия"
Mtel Sport 1
14.30 Русия: "Амкар" - "Спартак" (Москва)
Неделя
Диема спорт
14.00 "Кристъл Палас" - "Хъл Сити"
16.15 "Уест Хем" - "Ливърпул"
18.30 "Тотнъм" - "Манчестър Юн"
22.00 "Монако" - "Лил"
Нова спорт
14.00 Чемпиъншип, плейоф: "Хъдърсфийлд" - "Шефилд Уенздей"
22.00 "Сент Етиен" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 2
18.00 "Созопол" - "Етър"
20.30 Лига 2, плейоф: "Блекпул" - "Лутън"
РИНГ.БГ
13.30 "Интер" - "Сасуоло"
16.00 "Торино" - "Наполи"
21.45 "Рома" - "Ювентус"
Евроспорт 2
16.30 "Хановер" - "Щутгарт"
23.05 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Атланта Юнайтед"
01.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "ЛА Галакси"
F+
17.00 "Алавес" - "Селта"
21.00 "Лас Палмас" - "Барселона"
Sport+
21.00 "Реал" (Мадрид) - "Севиля"
Mtel Sport 1
15.30 Холандия: "Фейенорд" - "Хераклес"
Понеделник
Диема спорт
20.00 "Ботев" (Пд) - "Берое"
Диема спорт 2
22.00 "Челси" - "Уотфорд"
Вторник
Диема спорт
17.30 "Пирин" - "Верея"
20.00 "Левски" - "Лудогорец"
Диема спорт 2
22.00 "Манчестър Сити" - "Уест Бромич"
Нова спорт
21.45 Чемпиъншип, плейоф: "Рединг" - "Фулъм"
Сряда
Диема спорт 2
17.30 "Черно море" - "Дунав"
20.00 "ЦСКА-София" - "Локомотив" (Пд)
Диема спорт
21.45 "Саутхемптън" - "Манчестър Юн"
Нова спорт
22.00 "Монако" - "Сент Етиен"
Четвъртък
Диема спорт
17.30 "Монтана" - "Нефтохимик Бургас"
21.45 "Лестър" - "Тотнъм"
Диема
19.45 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Славия"
Диема спорт 2
21.30 Лига 2, плейоф: "Лутън" - "Блекпул"
Петък
Диема спорт
17.30 "Етър" - "Царско село"
20.00 Първа лига: Плейоф
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