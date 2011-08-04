:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Основен приоритет на сините става изработването на българска национална доктрина
Противникът ще бъде симулиран чрез два изтребителя МиГ-21
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 330,524,021
Активни 892
Страници 92,441
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

14.30 "Манчестър Сити" - "Лестър"

17.30 "Черно море" - "ЦСКА-София"

Диема спорт 2

19.30 "Стоук Сити" - "Арсенал"

Нова спорт

19.30 Чемпиъншип, плейоф: "Фулъм" - "Рединг"

РИНГ.БГ

19.00 "Фиорентина" - "Лацио"

21.45 "Аталанта" - "Милан"

Евроспорт 2

16.30 "РБ Лайпциг" - "Байерн"

22.00 Мейджър лийг сокър: "Торонто" - "Минесота Юнайтед"

23.55 Мейджър лийг сокър: "Монреал Импакт" - "Кълъмбъс Крю"

F+

17.00 "Еспаньол" - "Валенсия"

Mtel Sport 1

14.30 Русия: "Амкар" - "Спартак" (Москва)



Неделя

Диема спорт

14.00 "Кристъл Палас" - "Хъл Сити"

16.15 "Уест Хем" - "Ливърпул"

18.30 "Тотнъм" - "Манчестър Юн"

22.00 "Монако" - "Лил"

Нова спорт

14.00 Чемпиъншип, плейоф: "Хъдърсфийлд" - "Шефилд Уенздей"

22.00 "Сент Етиен" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 2

18.00 "Созопол" - "Етър"

20.30 Лига 2, плейоф: "Блекпул" - "Лутън"

РИНГ.БГ

13.30 "Интер" - "Сасуоло"

16.00 "Торино" - "Наполи"

21.45 "Рома" - "Ювентус"

Евроспорт 2

16.30 "Хановер" - "Щутгарт"

23.05 Мейджър лийг сокър: "Портланд Тимбърс" - "Атланта Юнайтед"

01.00 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Ред Булс" - "ЛА Галакси"

F+

17.00 "Алавес" - "Селта"

21.00 "Лас Палмас" - "Барселона"

Sport+

21.00 "Реал" (Мадрид) - "Севиля"

Mtel Sport 1

15.30 Холандия: "Фейенорд" - "Хераклес"



Понеделник

Диема спорт

20.00 "Ботев" (Пд) - "Берое"

Диема спорт 2

22.00 "Челси" - "Уотфорд"



Вторник

Диема спорт

17.30 "Пирин" - "Верея"

20.00 "Левски" - "Лудогорец"

Диема спорт 2

22.00 "Манчестър Сити" - "Уест Бромич"

Нова спорт

21.45 Чемпиъншип, плейоф: "Рединг" - "Фулъм"



Сряда

Диема спорт 2

17.30 "Черно море" - "Дунав"

20.00 "ЦСКА-София" - "Локомотив" (Пд)

Диема спорт

21.45 "Саутхемптън" - "Манчестър Юн"

Нова спорт

22.00 "Монако" - "Сент Етиен"



Четвъртък

Диема спорт

17.30 "Монтана" - "Нефтохимик Бургас"

21.45 "Лестър" - "Тотнъм"

Диема

19.45 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Славия"

Диема спорт 2

21.30 Лига 2, плейоф: "Лутън" - "Блекпул"



Петък

Диема спорт

17.30 "Етър" - "Царско село"

20.00 Първа лига: Плейоф

343
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД