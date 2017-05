Кристиан Костов пя блестящо на "Евровизия" 17-годишният певец е на финал, според букмейкърите ще е трети Анита Димитрова снимка: ЕПА/БГНЕС Кристиан на сцената в Киев



Кристиан Костов е със смесен произход - корените му са от България и Казахстан, роден е в Москва на 15 март 2000 г. Започва музикалната си кариера на 6-годишна възраст в музикалната школа "Непоседы". Участва в предаването за деца таланти The Voice Kids, където негов ментор е победителят от "Евровизия 2008" Дима Билан. Едва 15-годишен, Кристиан достигна до финала на музикалното риалити у нас "X Factor", където остана втори след кипърката Християна Лоизу. Леко кахърната му песен, която се хареса на журито и публиката, е създадена специално за конкурса от "Вирджиния Рекърдс" и "Симфоникс", в чийто творчески екип са композиторите и продуценти Борислав Миланов (България), Себастиан Арман (Австрия), Йоаким Бо Персон (Швеция). Към отбора, който създаде и If Love Was a Crime на Поли Генова, завоювал 4-то място на "Евровизия 2016", са се присъединили и Алекс Омар и Александър В. Блей.



Според букмейкърите се очаква Кристиан да надмине постижението на своята предшественичка. Българският представител на "Евровизия" има шанс да попадне в челната тройка, прогнозира Google. На първо място в прогнозите се нарежда песента Requiem на Алма от Франция, втори се очаква да е победителят от Сан Ремо - италианецът Франческо Габани.



"Нямам думи. Не знам какво да кажа. Много се гордея". С тези думи 17-годишният Кристиан Костов се обърна към българските зрители, след като стана ясно, че е финалист в 62-рото издание на "Евровизия" след блестящо изпълнение в Киев. Пеенето и сценичното присъствие на младия певец бе изключително професионално и почти без отлики от студийния запис. Нито помен от фалшивеещите ни напъни в предишни издания на паневропейския преглед на художествената самодейност. За финала в събота през тази вечер се класираха и представителите на Беларус, Хърватия, Унгария, Дания, Израел, Румъния, Норвегия, Холандия и Австрия. Домакините от Украйна се опитаха да препънат младия талант с измислен скандал няколко часа преди полуфинала. Българският участник в конкурса "Евровизия" Кристиан Костов е бил в Крим през лятото на 2014 г., където изнесъл концерт в лагера "Артек", откри видеоблогърът Анатолий Шарий. В. "Украинска правда" писа по този повод: "Българският представител може да повтори съдбата на Самойлова". (На представителката на Русия Юлия Самойлова бе отказан достъп до Киев и "Евровизия", защото е пяла на полуостров Крим, който Украйна смята за незаконно окупиран от Русия). Обвиненията обаче бяха отхвърлени, тъй като Кристиан е бил тогава 14-годишно дете.