СТАТИСТИКА

32-ри кръг - Първа шестица - събота, 17.30 ч.: "Черно море" - "ЦСКА-София" (съдия Н. Попов, в Каварна) (по "Диема спорт").



Втора осмица

Група В

"Локо" (ГО) 4:3 "Пирин" (Цонков 15, 58, Н'Донгала 78, Муса 85; Благов 39, Ст. Костов 51, Ив. Цветков 87)



"Берое" 3:0 "Нефтохимик" (Венц. Василев 29, Карачанаков 38, Ас. Георгиев 62)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БЕРОЕ" 12 8 12 35:33 44 2. "ПИРИН 12 7 13 41:44 43 3. "НЕФТОХИМИК" 8 7 17 33:47 31 4. "ЛОКО" (ГО) 7 9 16 32:51 30

За 7-11 място, първи срещи - 15 май (понеделник), 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (по "Диема спорт"); 16 май (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Верея" (по "Диема спорт")



За 11-14 място, първи срещи - 18 май (четвъртък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт"); от 19.45 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Славия" (по "Диема").







ГОЛМАЙСТОРИ

21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Жуниор Мапуку ("Берое");

9 гола - Марек Кузма ("Черно море");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");

7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Омар Косоко ("Ботев"), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик");

5 гола - Иван Цветков ("Пирин"), Фернандо Виана ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").





Втора лига

28-и кръг - събота, 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище" (Ст. Павлов), "Левски" (Карл) - "Спартак" (Пл) (Г. Гинчев, в Хисаря), "Банско" - "Септември" (Сф) (Ванг. Вангелов), "Несебър" - "Поморие" (Анг. Баялцалиев), "Царско село" - "Локомотив" (Сф) (Ст. Ставров); неделя, 18 ч.: "Созопол" - "Етър" (П. Костадинов) (по "Диема спорт 2"), "Витоша" - "Ботев" (Вр) (Н. Гаджалов), "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Глб) (Кал. Кирилов).



Първа лига32-ри кръг - Първа шестица - събота, 17.30 ч.: "Черно море" - "ЦСКА-София" (съдия Н. Попов, в Каварна) (по "Диема спорт").Втора осмицаГрупа В(Цонков 15, 58, Н'Донгала 78, Муса 85; Благов 39, Ст. Костов 51, Ив. Цветков 87)(Венц. Василев 29, Карачанаков 38, Ас. Георгиев 62)КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 292