Сенатът покани на изслушване уволнения шеф на ФБР

OtvoriO4i 12 Май 2017 07:11 Лъжа и то безсрамна!!! Неща от този род могат да бъдат проверени.

Няколко дни преди да бъде уволнен, Коми е поискал допълнителни материали за разследването на евентуална руска намеса в изборите в САЩ



На срещата са присъствали един руски и един американски фотограф. Пак лъжа.

Вчера пък американските медии изразиха своето възмущение, че не са били допуснати до срещата на президента с руския външен министър Сергей Лавров в Белия дом, а руските са били поканени и разпространиха по-късно снимки на двамата и на Тръмп с руския посланик в САЩ Сергей Кисляк.



В САЩ назначените от президента казват “I serve at the pleasure of the President”. Президентът е избран на избори. Служителите му нямат право да имат различни цели и поведение от него. Президентът няма нужда да дава обяснения защо е назначил или уволнил някого. Апък снимката с "антифашистите" е върха! Значи изданието нарича Тръмп "фашист"?! Бас държа, че тази смелост е осребрена.



СЕГА, падате все по-ниско в либерасткото блато. Това не е журналистика. Тръмп има достатъчно грешки и кусури, за да има нужда да се цитират лъжи.

Това не е наша битка. Или е? Мислите, че така се защитават някои грантоеди?

На срещата са присъствали един руски и един американски фотограф. Пак лъжа.В САЩ назначените от президента казват “I serve at the pleasure of the President”. Президентът е избран на избори. Служителите му нямат право да имат различни цели и поведение от него. Президентът няма нужда да дава обяснения защо е назначил или уволнил някого. Апък снимката с "антифашистите" е върха! Значи изданието нарича Тръмп "фашист"?! Бас държа, че тази смелост е осребрена.СЕГА, падате все по-ниско в либерасткото блато. Това не е журналистика. Тръмп има достатъчно грешки и кусури, за да има нужда да се цитират лъжи.Това не е наша битка. Или е? Мислите, че така се защитават някои грантоеди?