"Епика" подгряват със симфоничен метъл "Еванесънс"

Наред с най-големите си хитове "Епика" ще представят и песните от новия си албум The Holographic Principle, който според музикалната критика е "най-добрата им творба до момента". Коен Янсен споделя: "Искахме този албум да е изпълнен с най-добрата музика, на която сме способни. Отделихме много време за подготовката му и в съчетанието на различни инструменти, които никога преди не бяхме използвали в песните си. Включихме брас, струнни, духови, етно инструменти и перкусии, за да направим звука по-жив".



Освен звездите "Еванесънс", "Гуано ейпс" и "Епика", сред обявените за момента групи на феста Hills of Rock са Three Days Grace, Raveneye, Basska, Conquering Lion, Shazalakazoo, както и българските "Уикеда", "Мерудия", "Севи", "Силует", "Парапланер", Hayes & Y и др. Билетът за двата дни на фестивала струва 90 лв. Фестивалът Hills of Rock продължава да добавя нови имена към първото си издание. Последното попълнение са холандците "Епика", известни със своето симфонично метъл звучене. Те ще свирят в първия ден на фестивала - 30 юни, преди хедлайнерите на вечерта "Еванесънс". Събитието ще продължи и на следващия ден на три сцени около Гребния канал в Пловдив, а почитателите на рок музиката ще видят и "Гуано ейпс" и още над 30 артисти и групи от България и чужбина.