Седмична програма на столичните кина

Нови филми

Предпремиера:

Пришълецът: Завет,

прожектира се само в четвъртък в кина Синема сити и Арена



Премиери:

Крал Артур: Легенда за меча,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена



Щъркелчето Ричард,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена





Другата страна на надеждата,

прожектира са в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон



Киното срещу властта,

прожектира са в Дом на киното









Синема сити Парадайз

Бързи и яростни 8 4DX: 14:15, 3D: 11:20 (утре и неделя), 14:00, 16:40, 19:20, 20:30, 22:00, Крал Артур 3D 4DX: 11:45 (утре и неделя), 17:00, 19:30, 22:00, 3D: 11:30 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 14:00, 15:00, 15:50, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 22:40 Красавицата и Звяра 3D субтитри: 12:00 (утре и неделя), дублиран: 18:20, Пазители на Галактиката 2 3D: 11:10 (утре и неделя), 13:10, 13:50, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00, 18:50, 19:40, 20:45, 21:40, 22:20, Дух в броня, 21:10, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 14:40, 2D: 11:20 (утре и неделя), 16:20, 18:30, Бебе бос: 3D: 11:00 (утре и неделя), 2D: 11:40 (утре и неделя), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Рок Дог, 11:15 (утре и неделя), Пришълецът: Завет, четвъртък 19:10, 21:40, Денят на патриота, 13:15, 21:00, Името на страха, 15:30, Обир със стил, 13:00, 21:20, Колибата, 13:40, Секс академия: мъже, 21:50, The Circle Кръгът, 17:20, 19:50, 22:10, Щъркелчето Ричард 3D: 11:30 (утре и неделя), 13:20, 15:20, 17:15, 19:10, 2D: 12:20 (утре и неделя), 14:20, 16:10, 18:10, 20:00, Как да бъдеш латино любовник , 13:10, 17:40, 20:10, 22:30





Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 3D: 11:50 (утре и неделя), 14:40, 15:45, 17:30, 18:40, 20:20, 21:30, Бързи и яростни 8, 12:30 (утре и неделя), 15:10, 17:50, 19:20, 20:30, 22:00, Дух в броня, 21:00, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 13:20, 17:20, 2D: 11:20 (утре и неделя), 15:20, Бебе бос 3D: 11:30 (утре и неделя), 13:30, 2D: 12:30 (утре и неделя), 14:30, 16:30, 18:50, Рок Дог, 11:10 (утре и неделя), Крал Артур: Легенда за меча, 11:40 (утре и неделя), 12:30 (утре и неделя), 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:40, Пришълецът: Завет, четвъртък 21:00, Денят на патриота, 21:10, Колибата, 13:30, Красавицата и Звяра 2D дублиран: 11:20 (утре и неделя), 14:00, 16:45, Обир със стил, 21:20, Секс академия: мъже, 19:20, The Circle Кръгът, 18:30, 21:00, Щъркелчето Ричард, 3D: 11:00 (утре и неделя), 13:00, 14:50, 16:50, 19:00, 2D: 12:00 (утре и неделя), 13:50, 15:40, 17:30, Как да бъдеш латино любовник, 16:10, 19:15, 21:50

Постановка на Метрополитен опера: Кавалерът на розата, утре 19:30





IMAX

Пазители на Галактиката 2, 11:00 (утре и неделя), 13:50, 16:40, 19:30, 22:20, Пришълецът: Завет, четвъртък 19:30



Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Бебе бос, 11:30, 14:10, 16:20, 18:30, Бързи и яростни 8, 16:30, 19:15, 22:00, Колибата, 20:40, Крал Артур: Легенда за меча, 12:10, 13:30, 14:45, 16:10, 17:20, 18:45, 20:00, 21:20, 22:40, Красавицата и Звяра, 11:00, 13:40, Обир със стил, 21:30, Пазители на галактиката 2, 11:10, 12:40, 14:00, 15:30, 16:45, 18:20, 19:30, 21:10, 22:20, Пришълецът: Завет, четвъртък 21:00, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 12:20, 14:30, 17:00, 19:00, утре: 11:45, 13:50, 16:00,

Оперна постановка: Мадам Бътерфлай, 18:00, утре



Арена The Mall

The Circle Кръгът, 20:15, 22:45, Бебе бос, 11:00, 12:00, 13:15, 14:20, 15:30, 16:40, 18:45, Бързи и яростни 8, 14:00, 16:45, 19:30, 22:15, Как да бъдеш латино любовник, 13:50, 16:20, 19:00, 21:30, утре: 13:05, 15:30, 21:00, 21:50, Крал Артур: Легенда за меча, 12:10, 13:50, 14:45, 16:30, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 20:50, 21:45, 22:40, Красавицата и Звяра, 11:10, Обир със стил, 21:15, Пазители на галактиката 2, 11:30, 12:20, 14:15, 15:10, 17:00, 18:10, 18:50, 19:45, 21:00, 22:00, 22:30, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:45, 3D: 12:40, 14:40, 16:50, Щъркелчето Ричард, 11:20, 13:30, 15:45, 18:00,

Оперна постановка: Мадам Бътерфлай, 18:00, утре







Арена Запад

The Circle Кръгът, 16:45, 19:30, 21:50, Бебе бос, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, утре и неделя от 11:15, 13:45, 16:00, Бързи и яростни 8, 12:40 (утре и неделя), 13:40 (утре и неделя), 15:30, 16:30, 18:30, 19:15, 21:15, 22:15, Денят на патриота, 18:15, 21:00, Дух в броня, 17:00, Името на страха, 22:00, Как да бъдеш латино любовник, 12:20 (утре и неделя), 14:50, 17:30, 20:00, 22:40, Колибата, 14:10, 19:20, Конг: Островът на черепа, 21:40, Крал Артур: Легенда за меча, 12:10, 13:00, 13:50, 14:45, 15:40, 16:30, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 20:50, 21:45, 22:40, Красавицата и Звяра, дублиран 2D: 14:00, неделя 13:15, 3D: 19:10, Пазители на галактиката 2, 11:15, 13:15, 14:00, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00, 18:50, 19:40, 20:50, 21:40, 22:30, Признак на живот, 22:15, Пришълецът: Завет, четвъртък 21:40, Секс академия: мъже, 21:10, Смърфовете: Забравеното селце, 3D: 11:00 (утре и неделя), 13:00 (утре и неделя), 15:00, 17:10, Щъркелчето Ричард, 11:30, 13:30, 15:40, 17:40, 19:40





Арена Младост

The Circle Кръгът, 13:00 само в неделя, 15:15, 17:45, 20:00, 22:15, утре и от 13:40, 20:00, 22:15, Бебе бос, 11:00, 12:00 (утре и неделя), 13:10, 14:10, 15:15, 16:20, 17:30, 19:45, Бързи и яростни 8, 12:10 (утре и неделя), 13:30 (утре и неделя), 15:00, 16:30, 17:50, 19:15, 20:50, 22:00, Денят на патриота, 19:00, 22:20, утре и неделя и от 13:10, Дух в броня, 17:00, Името на страха, 21:45, Как да бъдеш латино любовник, 12:00, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30, Колибата, 14:20, 19:20, Конг: Островът на черепа, 22:00, Крал Артур: Легенда за меча, 12:10, 13:00, 13:50, 14:45, 15:40, 16:30, 17:20, 18:15, 19:10, 20:00, 20:50, 21:45, 22:40, Красавицата и Звяра, дублиран 2D: 16:00, 3D: 20:30, Пазители на галактиката 2, IMAX 3D: 13:00, 14:00, 15:50, 16:45, 18:40, 19:30, 22:20, днес и утре: 12:30, 15:20, 18:00, 18:40, 21:00, 21:30, Пришълецът: Завет, 21:30, Секс академия: мъже, 21:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:40 (утре и неделя), 13:45, 15:50, 18:30, Щъркелчето Ричард, 11:20, 13:20, 15:30, 17:30, 19:30,

Оперна постановка: Мадам Бътерфлай, 16:00, неделя





Дом на киното

Премиери: Другата страна на надеждата, днес 19.00, утре 21.00, неделя 14.45, сряда 17:30, четвъртък 15:30, Киното срещу властта, неделя 19.00,

Спорт: Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, днес 17.00, понеделник 14:45,

Българско кино: Воевода, утре 16.30, Никой, понеделник 16.30, вторник 20:55, Секс академия: мъже, сряда 21.05

Социално кино: Аз, Даниел Блейк, неделя 20.15, сряда 15:30,

Човекът и природата: Императорът, неделя 13.00, четвъртък 17.15

По пътя: Белгийският крал, днес 15.00

Животът през техните очи: Пощальонът, днес 20.45

Борис Нешев на 75: Последни желания, утре 19.00

Кино и литература: Прикрита страст, неделя 16.30

С приятели на кино: Перфектни непознати, понеделник 21.00

Театър в киното: ЛЪВКРАФТ, вторник 19.30

Специално събитие: Пумпал, Дзифт и срещи от третия вид, сряда 19.30

Фестивал на солидарността: Човек, четвъртък 19.00

София Филм Фест за учащи: Слава, понеделник 18.30

С деца на кино: Смърфовете: Забравеното селце - 3D, утре 11.30



Филмотечно кино Одеон

днес: 13.00 Филип Трифонов: Силна вода, 14.30 Прикрита страст, 16.45 Остатъчни образи, 20.30 Другата страна на надеждата, утре: 12.30 Лудетини, 14.45 Перфектни непознати, 16.45 Другата страна на надеждата, 18.45 MASTER OF ART: Изобразително изкуство: Арт животът на Дейвид Линч, 20.30 Остатъчни образи, неделя: 13.00 Прикрита страст, 15.15 Остатъчни образи , 17.15 MASTER OF ART: Изобразително изкуство: Алберто Джакомети: Нов образ на човека, 18.15 Литература: Активен живот: Духът на Хана Аренд, 20.30 Другата страна на надеждата, понеделник: 12.30, 18.30 Късометражна премимера: Правила, 19.00 Документална премиера: Киното срещу властта, 20.30 Остатъчни образи, вторник: 12.30 Филип Трифонов: Инструмент ли е гайдата?, 14.00 Перфектни непознати, 16.00 Другата страна на надеждата, 18.00 Христо Писков: Само ти, сърце, 20.30 Прикрита страст, сряда: 12.00 Филип Трифонов: Оркестър без име, 14.00 Лудетини, 16.15 Прикрита страст, 18.30 Късометражна политра: Правила, 19.00 Остатъчни образи, 21.00 Перфектни непознати, четвъртък: 12.30 Филип Трифонов: Живот до поискване, 14.15 Другата страна на надеждата, 16.15 Бончо Карастоянов: документални филми: Борбата срещу бесът, Силата на слабите, Нови хора, Светли дни, 18.00 Бончо Карастоянов: Карастоянови. 2 века през обектива - 2017, Дългият път на цигарата, реж. Бончо Карастоянов, 20.00 Лудетини





