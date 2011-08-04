СТАТИСТИКА

Първа шестица - днес, 17.30 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт");



Втора осмица

Група А

"Монтана" 2:3 "Верея" (Серг. Георгиев 32, Сене 41; Балд 9, Керкар 28, Бен Джемия 81)



"Ботев" 3:1 "Славия" (Бризола 9, Виана 15, Косоко 38; Р. Апостолов 68-авт)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ВЕРЕЯ" 13 6 13 31:40 45 2. "БОТЕВ" 13 5 14 51:50 44 3. "СЛАВИЯ" 11 4 17 37:55 37 4. "МОНТАНА" 4 3 25 24:66 15

"Верея" и "Ботев" (Пд) продължават в плейофите за 7-10 място, а "Славия" и "Монтана" - за 11-14 място.





ГОЛМАЙСТОРИ

21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

12 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Жуниор Мапуку ("Берое");

9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");

7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик");

5 гола - Фернандо Виана ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").



Първа лигаПърва шестица - днес, 17.30 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт");Втора осмицаГрупа А(Серг. Георгиев 32, Сене 41; Балд 9, Керкар 28, Бен Джемия 81)(Бризола 9, Виана 15, Косоко 38; Р. Апостолов 68-авт)КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 265