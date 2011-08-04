СТАТИСТИКА

Първа шестица - днес, 17.30 ч.: "Дунав" - "Лудогорец" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Левски" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт");
Втора осмица
Група А
|"Монтана"
|2:3
|"Верея"
|"Ботев"
|3:1
|"Славия"
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
|1. "ВЕРЕЯ"
|13
|6
|13
|31:40
|45
|2. "БОТЕВ"
|13
|5
|14
|51:50
|44
|3. "СЛАВИЯ"
|11
|4
|17
|37:55
|37
|4. "МОНТАНА"
|4
|3
|25
|24:66
|15
"Верея" и "Ботев" (Пд) продължават в плейофите за 7-10 място, а "Славия" и "Монтана" - за 11-14 място.
ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
12 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Жуниор Мапуку ("Берое");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Станислав Костов ("Пирин");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд), Иван Вълчанов ("Нефтохимик");
5 гола - Фернандо Виана ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски"), Амаду Сукуна (4 за "Верея"; 1 за "Левски").