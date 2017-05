Стилиян Киров е новият музикален директор на Илинойската филхармония Стилиян Киров



Киров е избран след двегодишен конкурс сред 175 кандидати. Той поема ръководството на оркестъра на 1 юни, а дебютът му на сцената ще бъде на 14 октомври в Trinity Christian College в Палос Хайтс, Илинойс.



"Смятам, че оттук нататък оркестърът ще расте нагоре и нагоре. Имаме много хубава програма за следващия сезон, с много интересни произведения. Има няколко различни направления, в които оркестърът трябва да се развие. Едното е артистично израстване, другото е, разбира се, финансово израстване, те вървят ръка за ръка", казва новият музикален директор.



За да направят своя избор, от филхармонията се консултират с Хенри Фогъл, декан на катедрата по сценични изкуства в университета "Рузвелт", а преди това 18 години президент на Чикагския симфоничен оркестър. "Техниката му на дирижиране е много чиста. Музикантите лесно четат диригентската палка, което е много важно, но в същото време има страст и отдаденост в създаването на музика. Има енергия при създаването на музика", казва Фогъл за българина.



Стилиян Киров е възпитаник на престижния "Джулиард" в Но Йорк, а магистратура по дирижиране завършва в "Екол Нормал дьо мюзик" в Париж. В момента младият диригент е и музикален директор на Symphony in C в Ню Джърси и на симфоничния оркестър на Бейкърсфийлд в Калифорния, с които ще продължи работа и през следващия сезон.



