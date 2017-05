Шифърът "Чайски". ЕНИГМА

09 Май 2017 19:58

Побързах да го спася; на най-старомодния английски казах: Madam would you do me the honor as to share this guesthouse with me

Английският в случая e не толкова старомоден, колкото леко самоделен, при това с американски правопис (пропуснатата запетая след обръщението Madam не я броим):- honoUr (Br.E.) vs. honor (Am.E.)- do someone the honoursomething (Madam, would you do me the honour of sharing ...)Иначе писаницата си я бива.