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СТАТИСТИКА

Първа лига
Втора осмица - група А - днес, 19 ч.: "Монтана" - "Верея" (съдия Г. Димитров, в Ловеч) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Пд) - "Славия" (Г. Давидов) (по "Диема спорт 2").

Втора лига, XXVII кръг

"Етър"1:0"Витоша"

"Ботев" (Вр)3:2"ЦСКА-София II"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"177349:2458
2. "СЕПТЕМВРИ"158447:2353
3. "ВИТОША"137733:2146
4. "ПОМОРИЕ"135935:3044
5. "СОЗОПОЛ"127832:2243
6. "ЛОКОМОТИВ"118840:2941
7. "ЦАРСКО СЕЛО"1251046:3641
8. "НЕСЕБЪР"1161036:4139
9. "БОТЕВ" (ВР)911738:3238
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"1141232:3037
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)961225:3433
12. "ОБОРИЩЕ"961227:3733
13. "ЦСКА-СОФИЯ II"861341:4430
14. "СПАРТАК"761438:4627
15. "БАНСКО"571524:5022
16. "ЛЕВСКИ"412220:6413

В следващия кръг - 13 май (събота), 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище", "Левски" - "Спартак" (в Хисаря), "Банско" - "Септември", "Несебър" - "Поморие", "Царско село" - "Локомотив"; 14 май (неделя), 18 ч.: "Созопол" - "Етър" (по "Диема спорт 2"), "Витоша" - "Ботев" (Вр), "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Глб).
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