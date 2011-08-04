СТАТИСТИКА

Втора осмица - група А - днес, 19 ч.: "Монтана" - "Верея" (съдия Г. Димитров, в Ловеч) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Пд) - "Славия" (Г. Давидов) (по "Диема спорт 2").
Втора лига, XXVII кръг
|"Етър"
|1:0
|"Витоша"
|"Ботев" (Вр)
|3:2
|"ЦСКА-София II"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|17
|7
|3
|49:24
|58
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|15
|8
|4
|47:23
|53
|3. "ВИТОША"
|13
|7
|7
|33:21
|46
|4. "ПОМОРИЕ"
|13
|5
|9
|35:30
|44
|5. "СОЗОПОЛ"
|12
|7
|8
|32:22
|43
|6. "ЛОКОМОТИВ"
|11
|8
|8
|40:29
|41
|7. "ЦАРСКО СЕЛО"
|12
|5
|10
|46:36
|41
|8. "НЕСЕБЪР"
|11
|6
|10
|36:41
|39
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|9
|11
|7
|38:32
|38
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|11
|4
|12
|32:30
|37
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|9
|6
|12
|25:34
|33
|12. "ОБОРИЩЕ"
|9
|6
|12
|27:37
|33
|13. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|6
|13
|41:44
|30
|14. "СПАРТАК"
|7
|6
|14
|38:46
|27
|15. "БАНСКО"
|5
|7
|15
|24:50
|22
|16. "ЛЕВСКИ"
|4
|1
|22
|20:64
|13
В следващия кръг - 13 май (събота), 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище", "Левски" - "Спартак" (в Хисаря), "Банско" - "Септември", "Несебър" - "Поморие", "Царско село" - "Локомотив"; 14 май (неделя), 18 ч.: "Созопол" - "Етър" (по "Диема спорт 2"), "Витоша" - "Ботев" (Вр), "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Глб).