СТАТИСТИКА

Втора осмица - група А - днес, 19 ч.: "Монтана" - "Верея" (съдия Г. Димитров, в Ловеч) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Пд) - "Славия" (Г. Давидов) (по "Диема спорт 2").



Втора лига, XXVII кръг



"Етър" 1:0 "Витоша"

"Ботев" (Вр) 3:2 "ЦСКА-София II"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 17 7 3 49:24 58 2. "СЕПТЕМВРИ" 15 8 4 47:23 53 3. "ВИТОША" 13 7 7 33:21 46 4. "ПОМОРИЕ" 13 5 9 35:30 44 5. "СОЗОПОЛ" 12 7 8 32:22 43 6. "ЛОКОМОТИВ" 11 8 8 40:29 41 7. "ЦАРСКО СЕЛО" 12 5 10 46:36 41 8. "НЕСЕБЪР" 11 6 10 36:41 39 9. "БОТЕВ" (ВР) 9 11 7 38:32 38 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 11 4 12 32:30 37 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 6 12 25:34 33 12. "ОБОРИЩЕ" 9 6 12 27:37 33 13. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 6 13 41:44 30 14. "СПАРТАК" 7 6 14 38:46 27 15. "БАНСКО" 5 7 15 24:50 22 16. "ЛЕВСКИ" 4 1 22 20:64 13

В следващия кръг - 13 май (събота), 18 ч.: "Лудогорец II" - "Оборище", "Левски" - "Спартак" (в Хисаря), "Банско" - "Септември", "Несебър" - "Поморие", "Царско село" - "Локомотив"; 14 май (неделя), 18 ч.: "Созопол" - "Етър" (по "Диема спорт 2"), "Витоша" - "Ботев" (Вр), "ЦСКА-София II" - "Ботев" (Глб).

Първа лигаВтора осмица - група А - днес, 19 ч.: "Монтана" - "Верея" (съдия Г. Димитров, в Ловеч) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Пд) - "Славия" (Г. Давидов) (по "Диема спорт 2").Втора лига, XXVII кръгКЛАСИРАНЕ 64