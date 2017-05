Кино



Синема сити Парадайз

Бързи и яростни 8 4DX: 16:30, 3D: 12:20 (до понеделник), 15:00, 15:50, 17:00, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 21:30, 22:30, Пазители на Галактиката 2 4DX: 11:10 (до понеделник) , 13:50, 19:15, 22:00, 3D: 11:45 (до понеделник), 12:45 (до понеделник), 14:30, 15:30, 16:10, 17:15, 18:15, 20:00, 21:00, 22:45, Красавицата и Звяра 3D субтитри, 12:10 (до понеделник), 2D дублиран: 13:15, 18:30, Дух в броня, 13:10, 20:10, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 11:30 (до понеделник), 13:40, 15:40, 2D: 12:30 (до понеделник), 14:30, 16:20, 18:10, Бебе бос, 3D: 12:00 (до понеделник), 14:00, 16:00, 18:00, 2D: 11:00 (до понеделник), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:10, Рок Дог, 11:20 (до понеделник), Денят на патриота, 11:40 (до понеделник), 14:20, 19:10, 21:45, Името на страха, 17:10, 21:40, Обир със стил, 15:20, 20:15, 22:15, Колибата, 13:30, 21:10, Секс академия: мъже, 17:20, 19:30, 22:20, The Circle Кръгът, 12:00 (до понеделник), 14:45, 17:30, 19:50, 22:10, Как да бъдеш латино любовник, 14:15, 16:45, 19:20, 21:50



Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 3D: 12:45 (до понеделник), 13:30, 15:30, 16:15, 18:15, 19:00, 21:00, 21:45, Бързи и яростни 8, 11:40 (до понеделник), 12:30 (до понеделник), 13:30, 15:10, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:40, 20:30, 21:30, 22:20, Дух в броня, 14:40, 20:10, Конг: Островът на черепа, 14:15, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 11:30 (до понеделник), 13:40, 2D: 12:30 (до понеделник), 14:40, 16:30, Бебе бос 3D: 12:00 (до понеделник), 14:00, 16:00, 18:10, 2D: 11:00 (до понеделник), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, Рок Дог, 11:45 (до понеделник), Денят на патриота, 12:00 (до понеделник), 16:50, 19:30, 22:10, Името на страха, 22:20, Колибата, 14:20, 21:00, Красавицата и Звяра 3D дублиран 18:50, 2D дублиран: 11:20 (до понеделник), 14:10, 16:45, Обир със стил, 21:20, Секс академия: мъже, 19:20, 21:30, The Circle Кръгът , 15:40, 18:00, 20:15, 22:30, Как да бъдеш латино любовник, 11:45 (до понеделник), 16:40, 19:10, 21:40



IMAX

Пазители на Галактиката 2 IMAX, 11:50 (до понеделник), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45

Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 15:55, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Бебе бос, 11:30, 14:15, 16:20, 18:30, 20:40, Бързи и яростни 8, 12:30, 14:00, 15:15, 16:45, 18:10, 19:30, 21:00, 22:15, Дух в броня, 19:15, Колибата, 19:45, Красавицата и Звяра, 3D: 21:45, дублиран: 11:00, 13:40, 16:30, Обир със стил, 22:30, Пазители на галактиката 2, 11:45, 13:20, 14:30, 16:10, 17:15, 19:00, 20:00, 21:50, 22:45, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 12:00, 3D: 11:15, 13:30, 15:30, 17:40



Арена The Mall

The Circle Кръгът, 13:40, 16:15, 18:45, 21:30, Бебе бос, 11:00, 12:20, 13:10, 14:30, 15:15, 16:40, 17:30, 19:40, Бързи и яростни 8, 12:45, 14:15, 15:30, 17:00, 18:20, 19:45, 21:15, 22:30, Дух в броня, 19:30, 21:45, Как да бъдеш латино любовник, 14:00, 16:30, 19:15, 22:15, Конг: Островът на черепа, 22:00, Красавицата и Звяра, дублиран 3D: 11:15, 14:10, 16:45, Обир със стил, 20:10, 22:40, Пазители на галактиката 2, 11:40, 12:30, 14:30, 15:20, 17:15, 18:10, 19:00, 20:00, 21:00, 21:50, 22:45, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 11:30, 3D: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00



Арена Запад

The Circle Кръгът, 14:15 (до понеделник), 16:45, 19:30, 22:20, Бебе бос, 11:00, 11:50, 13:10, 14:00, 15:15, 16:10, 17:30, 18:20, 19:30, Бързи и яростни 8, 12:00 (до понеделник), 12:50 (до понеделник), 13:30 (до понеделник), 15:15, 16:15, 17:50, 18:30, 19:20, 20:40, 21:15, 22:10, Денят на патриота, 13:15, 16:00, 19:00, 21:45, Дух в броня, 15:40, 18:40, Името на страха, 20:50, 21:50, Как да бъдеш латино любовник, 12:20, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Колибата, 14:10, 16:50, 19:30, Конг: Островът на черепа, 16:40, 19:10, Красавицата и Звяра, 21:40, дублиран 3D: 11:20 (до понеделник), 14:00, Обир със стил, 19:40, Пазители на галактиката 2, 11:45, 12:40, 13:45, 14:30, 16:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:15, 20:00, 21:00, 22:00, 22:45, Признак на живот, 21:30, 22:10, Секс академия: мъже, 20:30, 22:40, Смърфовете: Забравеното селце, 11:30, 12:15, 13:30, 14:20, 15:30, 16:40, 17:40

Постановка на Кралската опера в Лондон: Мадам Бътерфлай, сряда 19:00





Арена Младост

The Circle Кръгът, 13:20 (до понеделник), 15:40, 18:00, 20:15, 22:30, Бебе бос, 11:00, 12:00, 13:10, 14:10, 15:15, 16:20, 17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40, Бързи и яростни 8, 12:10 (до понеделник), 12:30 (до понеделник), 13:30 (до понеделник), 15:00, 16:30, 17:30, 17:50, 19:15, 20:45, 21:15, 22:00, Денят на патриота, 13:00, 16:00, 19:00, 22:10, Дух в броня, 15:15, 20:15, 22:40, Как да бъдеш латино любовник, 12:10, 14:40, 17:10, 19:45, 22:15, Колибата, 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20, Конг: Островът на черепа, 14:15 (до понеделник), 16:45, 19:20, Красавицата и Звяра, дублиран 3D: 12:40 (до понеделник), 15:30, 18:20, Обир със стил, 22:30, Пазители на галактиката 2 IMAX: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 13:30, 16:15, 18:10, 19:10, 21:00, 22:00, Признак на живот, 21:45, Секс академия: мъже, 18:45, 21:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:40, 12:30, 13:45, 14:40, 15:50, 16:45

Постановка на Кралската опера в Лондон: Мадам Бътерфлай, сряда 19:00





Дом на киното

Премиера: Лудетини, днес 19.00, утре 20.00, понеделник 16.00, четвъртък 20.00,

След премиерата: Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, вторник 17.00, сряда 18.30, четвъртък 13.00,

Филмовия ден на младите зрители утре: 10.30 Сбогом, Берлин, 13.00 момичето от езерото Анци, 15.20 Животът ми като тиквичка,

Социално кино: днес 21.15, сряда 14.00, четвъртък 18.15 Аз, Даниел Блейк,

Човек и природа: днес 12.20, вторник 15.00 Императорът,

По пътя: днес 16.00, Белгийският крал, сряда 19.30,

Комедия: понеделник 13.00, четвъртък 15.00 Тони Ердман,

С приятели на кино: понеделник 21.15 Лунна светлина

За ценители: сряда 16.00 Прегръдката на змията

Българско кино: вторник 21:00 Източни пиеси

София филм фест за учащи, понеделник 18.30 Воевода

С деца на кино: днес 10.45, понеделник 11.00 Смърфовете: Забравеното селце 3D:



Филмотечно кино Одеон

днес: киното почива, утре: 12.45 Прикрита страст, 15.00 Перфектни непознати, 16.45 MASTER OF ART: Музика: Отивам си у дома: Джими Скот, 18.30 Елис - късометражен филм, Музиката на непознатите: Йо-Йо Ма и ансамбъл "Силк Роуд", 20.30 Лудетини, понеделник: 13.45 Филип Трифонов на 70: Изпит, 14.45 Аз, Даниел Блейк, 16.45 Новини от планетата Марс, 18.45 MASTER OF ART: Литература: Бродски не е поет, 20.30 Лудетини, вторник: 13.15 Филип Трифонов на 70: Момчето си отива, 15.00 Перфектни непознати, 17.00 Новини от планетата Марс, 19.00 Документална премиера: Сантиментална история, 20.15 Прикрита страст, сряда: 12.15 Филип Трифонов на 70: Като песен, 14.00 Прикрита страст, 16.15 Лудетини, 18.30 Безбог, 21.00 Перфектни непознати, четвъртък: 13.00 Филип Трифонов на 70: Преброяване на дивите зайци, 14.15 Перфектни непознати, 16.15 Аз, Даниел Блейк, 18.15 Лудетини

В Пловдив

Синема сити

Пазители на Галактиката 2 3D: 11:45 (до понеделник), 14:30, 15:40, 17:15, 20:00, 21:00, 22:45, Бързи и яростни 8, 11:20 (до понеделник), 13:00, 14:10, 16:50, 18:20, 19:30, 21:10, 22:10, Дух в броня, 20:45, Бебе бос 3D: 12:00 (до понеделник), 14:00, 16:00, 2D: 11:00 (до понеделник), 13:00, 15:00, 17:00, 19:10, Рок Дог, 11:50 (до понеделник), Power Rangers, 13:10, Денят на патриота, 12:30 (до понеделник), 15:10, 19:45, 22:20, Красавицата и Звяра 3D дублиран 18:10, 2D дублиран: 11:30 (до понеделник), 16:45, Обир със стил, 19:20, 21:30, Колибата, 14:10, 20:30, Смърфовете: Забравеното селце 2D: 12:40 (до понеделник), 14:40, 16:40, 18:40, Името на страха, 17:45, The Circle Кръгът, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, Как да бъдеш латино любовник, 13:50, 16:20, 19:00, 21:40

Арена мол Марково тепе

Бебе бос, 11:45, 13:50, 16:10, 18:15, 20:20, Бързи и яростни 8, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15, Дух в броня, 19:00, Колибата, 19:20, 22:00, Конг: Островът на черепа, 22:30, Красавицата и Звяра, дублиран 3D: 14:05, 21:15, Обир със стил, 16:45, Пазители на галактиката 2 IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 13:00, 16:00, 18:45, 21:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:00, 12:00, 13:10, 15:10, 17:10,

Постановка на Кралската опера в Лондон: Мадам Бътерфлай, сряда 19:00





Във Варна

Арена Гранд мол

CHiPs: Магистрални ченгета, 12:00, 22:15, Бебе бос 2D: 16:40, 3D: 11:20, 13:30, 15:40, 18:00, 20:10, Бързи и яростни 8, 12:30, 13:20, 15:20, 18:10, 19:00, 21:15, 22:00, Дух в броня, 14:15, 16:30, 18:45, 21:10, Конг: Островът на черепа, 14:40, 17:20, 19:45, 21:30, 22:30, Красавицата и Звяра 2D: 11:00, 12:15, 13:40, 14:50, 16:20, 17:40, 20:30, Пазители на галактиката 2, IMAX 3D: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45, 3D: 12:45, 15:30, 18:15, 21:00, Смърфовете: Забравеното селце, 11:00, 12:40, 13:00, 15:10, 17:15, 19:15

Постановка на Кралската опера в Лондон: Мадам Бътерфлай, сряда 19:00



Арена мол

The Circle Кръгът, 13:10, 15:30, 18:00, 20:20, 22:40, Бебе бос, 12:30, 14:40, 16:45, 18:50, Бързи и яростни 8, 13:00, 15:50, 18:40, 21:30, Денят на патриота, 13:15, 16:00, 18:45, 21:40, Как да бъдеш латино любовник, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:15, Колибата, 14:15, 17:10, 19:50, 22:30, Обир със стил, 19:45, 22:10, Пазители на галактиката 2, 13:30, 16:20, 19:10, 22:00, Секс академия: мъже, 21:00, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 11:15, 13:15, 15:20, 17:30



В Бургас

Синема сити

Красавицата и Звяра 3D субтитри, 21:00, 2D: дублиран 11:20 (днес и утре), 15:10, Пазители на Галактиката 2 3D: 11:30 (днес и утре), 13:00, 14:15, 15:45, 17:00, 18:30, 19:45, 21:15, 22:30, Бързи и яростни 8, 12:40 (днес и утре), 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 12:20 (днес и утре), 2D: 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:30, 17:20, Бебе бос 3D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 2D: 12:00 (днес и утре), 14:10, 16:10, 18:10, Рок Дог, 11:10 (днес и утре), Денят на патриота, 12:30 (днес и утре), 16:50, 19:30, 22:10, Колибата, 13:50, 20:20, Името на страха , 21:30, Секс академия: мъже, 19:15, The Circle Кръгът, 17:45, 20:00, 22:15, Как да бъдеш латино любовник, 14:20, 16:30, 19:10, 21:45





В Русе

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 3D: 11:30 (днес и утре), 14:15, 17:00, 19:50, 22:30, Бързи и яростни 8, 11:10 (днес и утре), 12:40 (днес и утре), 13:50 (днес и утре), 15:20, 16:30, 18:00, 19:15, 20:40, 22:00, Дух в броня, 18:20, 20:45, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 12:20 (днес и утре), 2D: 11:20 (днес и утре), 14:30, 16:40, 18:30, Бебе бос 3D: 11:00 (днес и утре), 13:00, 15:00, 17:00, 2D: 12:00 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:10, Рок Дог, 11:40 (днес и утре), Денят на патриота, 14:10, 16:50, 19:40, 22:15, Красавицата и Звяра 3D дублиран, 13:00 (днес и утре), 2D дублиран, 20:10, Обир със стил, 21:00, Колибата, 15:40, 20:20, Името на страха, 21:45, Секс академия: мъже, 18:50, The Circle Кръгът, 12:30 (днес и утре), 14:50, 17:15, 19:30, Как да бъдеш латино любовник, 13:40 (днес и утре), 16:20, 19:00, 21:30



В Стара Загора

Синема сити

Пазители на Галактиката 2, 3D 11:30 (днес и утре), 14:15, 17:00, 19:45, 22:30, Бързи и яростни 8, 11:20 (днес и утре), 14:00, 16:40, 18:10, 19:20, 20:50, 22:00, Дух в броня, 14:40, Смърфовете: Забравеното селце 3D: 12:30 (днес и утре), 2D: 14:30, Рок Дог, 11:00 (днес и утре), Денят на патриота, 12:50 (днес и утре), 16:50, 19:30, 22:15, Красавицата и Звяра 3D: 15:30, 2D: 12:00 (днес и утре), Колибата, 18:40, Бебе бос 3D: 11:10 (днес и утре), 15:10, 19:10, 2D: 13:10, 17:10, The Circle Кръгът,16:20, 21:10, Името на страха, 21:20, Как да бъдеш латино любовник, 13:50, 16:30, 19:00, 21:40



Арена Парк мол

CHiPs: Магистрални ченгета, 21:30, Бебе бос, 11:40 (до понеделник) , 13:50, 16:00, 18:20, Бързи и яростни 8, 11:00 (до понеделник) , 12:15 (до понеделник) , 13:45, 15:00, 16:30, 17:45, 19:15, 21:00, 22:10, Конг: Островът на черепа, 20:30, Красавицата и Звяра, дублиран 3D: 11:50 (до понеделник), 14:30, 17:10, Обир със стил, 19:45, 22:00, Пазители на галактиката 2: 11:15 (до понеделник), 14:00, 16:45, 19:30, 22:20, Смърфовете: Забравеното селце, 11:10 (до понеделник), 13:10, 15:15, 17:20, 19:20



В Плевен

Арена Панорама Плевен

Бебе бос, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, Бързи и яростни 8, 14:40, 17:20, 19:00, 20:00, 21:40, 22:40, Дух в броня, 20:20, 22:30, Красавицата и Звяра, дублиран, 12:00, Пазители на галактиката 2, 11:20, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, Смърфовете: Забравеното селце, 11:45, 13:45, 15:45, 18:00



В Смолян

Арена Смолян

Бебе бос, 13:00, 17:00, Пазители на галактиката 2, 19:00, 21:40, 22:30, Смърфовете: Забравеното селце, 11:00, 15:00,

Постановка на Кралската опера в Лондон: Мадам Бътерфлай, сряда 19:00



