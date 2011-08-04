СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Лудогорец"
|4:0
|"Черно море"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|22
|6
|2
|74:21
|72
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|16
|8
|6
|44:19
|56
|3. "ЛЕВСКИ"
|16
|8
|6
|44:21
|56
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|7
|10
|34:34
|46
|5. "ДУНАВ"
|12
|9
|9
|37:35
|45
|6. "ЛОКО" (ПД)
|11
|9
|10
|41:42
|42
В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").
Втора осмица
Група А
|"Славия"
|0:1
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "БОТЕВ"
|12
|5
|13
|47:46
|41
|2. "ВЕРЕЯ"
|11
|6
|13
|25:37
|39
|3. "СЛАВИЯ"
|10
|4
|16
|35:52
|34
|4. "МОНТАНА"
|4
|3
|23
|22:62
|15
В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").
ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);
5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").