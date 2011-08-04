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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХ КРЪГ

Първа шестица

"Лудогорец"4:0"Черно море"
(Кешерю 7, 45-д, Паломино 37, Вандерсон 39)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"226274:2172
2. "ЦСКА-СОФИЯ"168644:1956
3. "ЛЕВСКИ"168644:2156
4. "ЧЕРНО МОРЕ1371034:3446
5. "ДУНАВ"129937:3545
6. "ЛОКО" (ПД)1191041:4242

В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").

Втора осмица

Група А

"Славия"0:1"Верея"
(Еуженио 89)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ"1251347:4641
2. "ВЕРЕЯ"1161325:3739
3. "СЛАВИЯ"1041635:5234
4. "МОНТАНА"432322:6215

В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").


ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);
5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").

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