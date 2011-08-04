СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Лудогорец" 4:0 "Черно море" (Кешерю 7, 45-д, Паломино 37, Вандерсон 39)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 22 6 2 74:21 72 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 8 6 44:19 56 3. "ЛЕВСКИ" 16 8 6 44:21 56 4. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 10 34:34 46 5. "ДУНАВ" 12 9 9 37:35 45 6. "ЛОКО" (ПД) 11 9 10 41:42 42

В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").



Втора осмица



Група А



"Славия" 0:1 "Верея" (Еуженио 89)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" 12 5 13 47:46 41 2. "ВЕРЕЯ" 11 6 13 25:37 39 3. "СЛАВИЯ" 10 4 16 35:52 34 4. "МОНТАНА" 4 3 23 22:62 15

В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").





ГОЛМАЙСТОРИ

21 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");

9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");

7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);

5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").



ПЪРВА ЛИГА, ХХХ КРЪГПърва шестица(Кешерю 7, 45-д, Паломино 37, Вандерсон 39)КЛАСИРАНЕ 143