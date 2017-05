Американски сериали си разпределиха наградите "Еми"

Снимка: БГНЕС Джина Тоньони позира с наградата си.

Телевизионният сериал The Young and the Restless на телевизионната компания Си Би Ес, който върви от 1973 г., беше безусловният фаворит на тазгодишните награди "Еми". Поредицата предварително получи 6 номинации в 25-те категории, а успя да завоюва три награди - за сценарий, за главна женска роля в лицето на Джина Тоньони и за поддържаща мъжка роля в лицето на Стив Бартън. Най-престижното отличие обаче отиде при сериала General Hospital, излъчван от 1963 г. Екипът беше премиран в категория "Драматичен сериал" и "Режисура". 44-тата церемония по раздаването на наградите за телевизионни програми, излъчвани в дневния програмен отрязък, се състоя в Пасадина, Калифорния. Като трети по престиж се отличи сериалът "Дързост и красота", излъчван от 1987 г. Следват Days of Our Lives (1965) на Ен Би Си и General Hospital на Ей Би Си. The Young and the Restless получи наградата за сценарий. За най-добър актьор бе посочен Скот Клифтън от "Дързост и красота", а за най-добра поддържаща роля - актрисата Кейт Манси от "Дните на нашия живот". Победи в категорията токшоу извоюваха със своите предавания Елън де Дeдженерис, Стив Харви и Мехмет Оз.