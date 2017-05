Еминем съди правителството на Нова Зеландия

Еминем прави показно как се бранят авторски права.

Еминем съди управляващите в Нова Зеландия за нарушени авторски права. Рапърът започна съдебен процес срещу управляващата партия в страната. Той я обвинява, че е използвала без разрешение хита му Lose Yourself в своя политическа кампания, предават агенциите. Адвокатите на музиканта твърдят пред Върховния съд в Уелингтън, че той не е давал разрешение на Новозеландската национална партия (НзНП) да използва песента му от филма "Осмата миля" (8 Mile, 2002 г.) Адвокатът Гари Уилямс обясни, че НзНП е нарушила авторските права на Eight Mile Style - издателската компания на Еминем, като е използвала без разрешение Lose Yourself в телевизионна кампания от 2014 година. Дясноцентристката партия се защитава, като обяснява, че използваното парче, въпреки че звучи като Еминем, е от звукова банка за производни мелодии на "Бийтбокс". Хитът на детройтския рапър бе поставен от списание "Ролинг стоун" сред 500-те най-велики песни на всички времена. Той получи две награди "Грами" и една от Филмовата академия на САЩ. Парламентарните избори през 2014 г. бяха спечелени от НзНП, която управлява от 2008 година. Победата осигури на премиера Джон Кий нов мандат.