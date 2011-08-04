СТАТИСТИКА



Първа шестица



"Левски" 0:3 "ЦСКА-София" (Арс. Нунеш 2, Десподов 6, Каранга 53)



"Дунав" 2:3 "Локо" (Пд) (Бр. Костадинов 6, 87; Марчев 17, 86, М. Камбуров 57)



"Лудогорец" снощи "Черно море"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 21 6 2 70:21 69 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 16 8 6 44:19 56 3. "ЛЕВСКИ" 16 8 6 44:21 56 4. "ЧЕРНО МОРЕ 13 7 9 34:30 46 5. "ДУНАВ" 12 9 9 37:35 45 6. "ЛОКО" (ПД) 11 9 10 41:42 42

В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").



Втора осмица



Група А



"Монтана" 2:1 "Ботев" (Стивън Петков 16, П. Атанасов 22; Косоко 90)



"Славия" снощи "Верея"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "БОТЕВ" 12 5 13 47:46 41 2. "ВЕРЕЯ" 10 6 13 24:37 36 3. "СЛАВИЯ" 10 4 15 35:51 34 4. "МОНТАНА" 4 3 23 22:62 15

В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").



Група Б



"Нефтохимик" 0:3 "Пирин" (Д. Младенов 25, 49, Ив. Цветков 90)



"Локо" (ГО) 0:1 "Берое" (Мил. Желев 88-авт)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ПИРИН 12 6 12 37:39 42 2. "БЕРОЕ" 11 7 12 31:32 40 3. "НЕФТОХИМИК" 7 7 16 29:43 28 4. "ЛОКО" (ГО) 6 9 15 27:44 27

В следващия кръг - 6 май (събота), 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Пирин" (Бл) - "Берое" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");

11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");

8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");

7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");

6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);

5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").



ВТОРА ЛИГА, XXVI КРЪГ



"Банско" 0:0 "Оборище"

"Несебър" 3:1 "Спартак" (Пл)

"Царско село" 1:1 "Септември"

"Витоша" 0:2 "Локо" (Сф)

"ЦСКА-София II" 2:3 "Етър"

"Ботев" (Глб) 1:3 "Ботев" (Вр)

"Созопол" 0:0 "Поморие"

"Лудогорец II" днес, 17 ч. "Левски" (К)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 16 7 3 48:24 55 2. "СЕПТЕМВРИ" 14 8 4 43:23 50 3. "ВИТОША" 13 7 6 33:20 46 4. "СОЗОПОЛ" 12 7 7 31:19 43 5. "ПОМОРИЕ" 13 4 9 34:29 43 6. "ЦАРСКО СЕЛО" 12 4 10 45:35 40 7. "НЕСЕБЪР" 11 6 9 36:37 39 8. "ЛОКОМОТИВ" 10 8 8 37:28 38 9. "БОТЕВ" (ВР) 8 11 7 35:30 35 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 10 4 11 30:27 34 11. "БОТЕВ" (ГЛБ) 8 6 12 23:34 30 12. "ОБОРИЩЕ" 8 6 12 23:37 30 13. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 6 12 39:41 30 14. "СПАРТАК" 7 6 13 37:43 27 15. "БАНСКО" 4 7 15 21:49 19 16. "ЛЕВСКИ" 4 1 20 19:58 13

В следващия кръг - 6 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Поморие" - "Царско село", "Септември" (Сф) - "Несебър", "Спартак" (Пл) - "Банско", "Оборище" - "Левски" (Карл); 8 май (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Вр) - "ЦСКА-София II".







ПЪРВА ЛИГА, ХХХ КРЪГПърва шестица(Арс. Нунеш 2, Десподов 6, Каранга 53)(Бр. Костадинов 6, 87; Марчев 17, 86, М. Камбуров 57)КЛАСИРАНЕ 138