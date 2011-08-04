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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХХ КРЪГ

Първа шестица

"Левски"0:3"ЦСКА-София"
(Арс. Нунеш 2, Десподов 6, Каранга 53)

"Дунав"2:3"Локо" (Пд)
(Бр. Костадинов 6, 87; Марчев 17, 86, М. Камбуров 57)

"Лудогорец"снощи"Черно море"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"216270:2169
2. "ЦСКА-СОФИЯ"168644:1956
3. "ЛЕВСКИ"168644:2156
4. "ЧЕРНО МОРЕ137934:3046
5. "ДУНАВ"129937:3545
6. "ЛОКО" (ПД)1191041:4242

В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").

Втора осмица

Група А

"Монтана"2:1"Ботев"
(Стивън Петков 16, П. Атанасов 22; Косоко 90)

"Славия"снощи"Верея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "БОТЕВ"1251347:4641
2. "ВЕРЕЯ"1061324:3736
3. "СЛАВИЯ"1041535:5134
4. "МОНТАНА"432322:6215

В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").

Група Б

"Нефтохимик"0:3"Пирин"
(Д. Младенов 25, 49, Ив. Цветков 90)

"Локо" (ГО)0:1"Берое"
(Мил. Желев 88-авт)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ПИРИН1261237:3942
2. "БЕРОЕ"1171231:3240
3. "НЕФТОХИМИК"771629:4328
4. "ЛОКО" (ГО)691527:4427

В следващия кръг - 6 май (събота), 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Пирин" (Бл) - "Берое" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);
5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").

ВТОРА ЛИГА, XXVI КРЪГ

"Банско"0:0"Оборище"

"Несебър"3:1"Спартак" (Пл)

"Царско село"1:1"Септември"

"Витоша"0:2"Локо" (Сф)

"ЦСКА-София II"2:3"Етър"

"Ботев" (Глб)1:3"Ботев" (Вр)

"Созопол"0:0"Поморие"

"Лудогорец II"днес, 17 ч."Левски" (К)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"167348:2455
2. "СЕПТЕМВРИ"148443:2350
3. "ВИТОША"137633:2046
4. "СОЗОПОЛ"127731:1943
5. "ПОМОРИЕ"134934:2943
6. "ЦАРСКО СЕЛО"1241045:3540
7. "НЕСЕБЪР"116936:3739
8. "ЛОКОМОТИВ"108837:2838
9. "БОТЕВ" (ВР)811735:3035
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"1041130:2734
11. "БОТЕВ" (ГЛБ)861223:3430
12. "ОБОРИЩЕ"861223:3730
13. "ЦСКА-СОФИЯ II"861239:4130
14. "СПАРТАК"761337:4327
15. "БАНСКО"471521:4919
16. "ЛЕВСКИ"412019:5813

В следващия кръг - 6 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Поморие" - "Царско село", "Септември" (Сф) - "Несебър", "Спартак" (Пл) - "Банско", "Оборище" - "Левски" (Карл); 8 май (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Вр) - "ЦСКА-София II".



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