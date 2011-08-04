СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Левски"
|0:3
|"ЦСКА-София"
|"Дунав"
|2:3
|"Локо" (Пд)
|"Лудогорец"
|снощи
|"Черно море"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|21
|6
|2
|70:21
|69
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|16
|8
|6
|44:19
|56
|3. "ЛЕВСКИ"
|16
|8
|6
|44:21
|56
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|13
|7
|9
|34:30
|46
|5. "ДУНАВ"
|12
|9
|9
|37:35
|45
|6. "ЛОКО" (ПД)
|11
|9
|10
|41:42
|42
В следващия кръг - 5 май (петък), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 7 май (неделя), 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (в Каварна) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Дунав" (по "Диема спорт 2").
Втора осмица
Група А
|"Монтана"
|2:1
|"Ботев"
|"Славия"
|снощи
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "БОТЕВ"
|12
|5
|13
|47:46
|41
|2. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|13
|24:37
|36
|3. "СЛАВИЯ"
|10
|4
|15
|35:51
|34
|4. "МОНТАНА"
|4
|3
|23
|22:62
|15
В следващия кръг - 5 май (петък), 17.30 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"), "Славия" - "Монтана" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема").
Група Б
|"Нефтохимик"
|0:3
|"Пирин"
|"Локо" (ГО)
|0:1
|"Берое"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ПИРИН
|12
|6
|12
|37:39
|42
|2. "БЕРОЕ"
|11
|7
|12
|31:32
|40
|3. "НЕФТОХИМИК"
|7
|7
|16
|29:43
|28
|4. "ЛОКО" (ГО)
|6
|9
|15
|27:44
|27
В следващия кръг - 6 май (събота), 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Пирин" (Бл) - "Берое" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев"; 1 за "Лудогорец");
11 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
10 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Берое");
8 гола - Мирослав Будинов ("Дунав"), Божидар Краев ("Левски"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин");
7 гола - Рахави Кифуети ("Локо", ГО), Стивън Петков ("Монтана"), Роман Прохазка и Бабатунде Адениджи ("Левски");
6 гола - Димо Бакалов и Дани Кики ("Локо", Пд);
5 гола - Омар Косоко ("Ботев"), Веселин Марчев ("Локо", Пд), Аристот Н'Донгала ("Локо", ГО), Иван Вълчанов ("Нефтохимик"), Иван Минчев и Ивайло Димитров ("Славия"), Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локо", Пд; 4 за "Дунав"), Бранимир Костадинов и Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав"; 1 за "Левски"), Антонио Аниете ("Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXVI КРЪГ
|"Банско"
|0:0
|"Оборище"
|"Несебър"
|3:1
|"Спартак" (Пл)
|"Царско село"
|1:1
|"Септември"
|"Витоша"
|0:2
|"Локо" (Сф)
|"ЦСКА-София II"
|2:3
|"Етър"
|"Ботев" (Глб)
|1:3
|"Ботев" (Вр)
|"Созопол"
|0:0
|"Поморие"
|"Лудогорец II"
|днес, 17 ч.
|"Левски" (К)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|16
|7
|3
|48:24
|55
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|14
|8
|4
|43:23
|50
|3. "ВИТОША"
|13
|7
|6
|33:20
|46
|4. "СОЗОПОЛ"
|12
|7
|7
|31:19
|43
|5. "ПОМОРИЕ"
|13
|4
|9
|34:29
|43
|6. "ЦАРСКО СЕЛО"
|12
|4
|10
|45:35
|40
|7. "НЕСЕБЪР"
|11
|6
|9
|36:37
|39
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|10
|8
|8
|37:28
|38
|9. "БОТЕВ" (ВР)
|8
|11
|7
|35:30
|35
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|4
|11
|30:27
|34
|11. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|8
|6
|12
|23:34
|30
|12. "ОБОРИЩЕ"
|8
|6
|12
|23:37
|30
|13. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|6
|12
|39:41
|30
|14. "СПАРТАК"
|7
|6
|13
|37:43
|27
|15. "БАНСКО"
|4
|7
|15
|21:49
|19
|16. "ЛЕВСКИ"
|4
|1
|20
|19:58
|13
В следващия кръг - 6 май (събота), 18 ч.: "Ботев" (Глб) - "Лудогорец II", "Локомотив" (Сф) - "Созопол", "Поморие" - "Царско село", "Септември" (Сф) - "Несебър", "Спартак" (Пл) - "Банско", "Оборище" - "Левски" (Карл); 8 май (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"), "Ботев" (Вр) - "ЦСКА-София II".