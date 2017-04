Берлин и Вилнюс подкрепиха Турция за ЕС

venstar 28 Април 2017 21:26 Отдавна нищо не е успявало да ме отврати толкова, колкото тази новина.



И това след новината, че Германия ще им продава танкове с обяснението, че това, което става напоследък в Турция, било дреболия, което не трябва да се отразява на отношенията към страната.



Толкова за принципите и цивилизационния (ни) избор. Явно принципът е Money goes the world go round!